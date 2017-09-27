Первый "подземный" экскурсовод Абхазии

Во всемирный день туризма первый экскурсовод Новоафонской пещеры Лида Хварцкия рассказала корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о том, кто были ее первые экскурсанты и почему она считает, что пещера "устала".

Sputnik, Бадри Есиава.

Первая экскурсия

Лида Хварцкия работает экскурсоводом в Новоафонской пещере уже 42 года, со дня ее открытия. Именно она была тем гидом, который провел первую официальную экскурсию в подземное "царство" Абхазии.

Сильно волновалась, призналась она, и ее обеспокоенность усугублял тот факт, что гостями пещеры были не рядовые граждане Советского Союза, а высокопоставленные чины.

"Первый директор пещеры Валерий Воуба вызвал меня к себе и сказал, что я должна провести экскурсию для партийных работников, больше ста человек. Среди них был и первый секретарь обкома партии Валерий Хинтба. Что скрывать, я очень волновалась. До сих пор помню, как от переживаний леденели пальцы рук", — поделилась воспоминаниями Лида Хварцкия.

Молодой гид справилась со столь ответственным заданием успешно, и это не удивительно, ведь тогда экскурсоводы проходили жесткий отбор и курсы по подготовке в течение одного года. На семинарах с будущими "подземными" работниками занимались ведущие абхазские и советские специалисты – карстологи, спелеологи, геологи, биологи, гидрологи и географы.

Одной теории было недостаточно. Прежде чем допустить начинающих экскурсоводов к работе, проверяли их физическую и психологическую устойчивость. Испытания проходили в одном из глубоких колодцев села Аныхва, куда молодые люди спускались самостоятельно на веревках. Проводились ознакомительные походы по различным пещерам Абхазии.

"Настал день экзамена, который принимала специальная комиссия. Отбор был очень серьезным. Нас было около 40 человек, приняли только 24. Тогда это было стандартное количество экскурсоводов, установленное ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов — ред.). Такие вопросы наше руководство не решало. Сейчас у нас работают 40 экскурсоводов", — рассказала Хварцкия.

В общей сложности, добавила она, экскурсия по пещере, как и сейчас, длилась полтора часа, но новоиспеченным гидам не нравился текст, который они представляли туристам. Слишком он уж был научным и скучным. Поэтому гиды, не меняя сути, упрощали ознакомительную программу и делали ее интереснее. Работа над дополнением к тексту ведется и по сей день, отметила Хварцкия.

В годы Советского Союза работать было нелегко, вспомнила Лида Хварцкия, а в выходные вообще никто не хотел проводить экскурсию, так как каждую субботу и каждое воскресенье приезжала делегация из Грузии. Все бы ничего, если бы только многие из них не пытались сорвать "поход" и спровоцировать скандал на почве национальной неприязни.

"Как сегодня помню, замминистра сельского хозяйства Грузии вырвал у меня из рук микрофон и потребовал провести экскурсию на грузинском языке. Оскорбил меня. Каждые выходные мы знали, что нас ждет скандал и неприятные инциденты", — поделилась не самыми лучшими воспоминаниями Хварцкия.

Но тому чиновнику это не сошло с рук, продолжила свой рассказ гид. Первый директор пещеры Валерий Воуба добился того, чтобы заместитель министра сельского хозяйства Грузии извинился перед Хварцкия.

С облегчением вздохнули сотрудники пещеры в конце 1980-х годов, когда туристические группы из Грузии перестали посещать экскурсионный объект Нового Афона.

Второй дом

Вторым домом, без которого не представляет свою жизнь, назвала Новоафонскую пещеру Лида Хварцкия. Она призналась, что испытывает большую тревогу перед днем, когда она уже не сможет ходить на работу и находиться в своем, пожалуй, самом любимом месте на планете.

В разгар туристического сезона, рассказала она, гиды проводят в пещере от шести до восьми часов в сутки, что не каждый может выдержать. У нее самой, к примеру, с годами начались проблемы с бронхами из-за высокой влажности и низкой температуры в "подземелье". Главное, чтобы человек был выносливым и любил свою работу, считает экскурсовод со стажем.

Несмотря на это, добавила Хварцкия, в пещере она чувствует себя спокойно, комфортно и каждый раз открывает для себя что-то новое.

"Я уже 43 года захожу в эту пещеру и нередко удивляюсь тому, как я могла раньше не видеть тот или иной силуэт. Даже спустя столько лет я и мои коллеги находим что-то новое. Чаще всего это происходит после смещения прожекторов, когда открываются участки, которые были в тени раньше. А иногда я люблю полазить по закрытым залам", — поделилась Хварцкия.

Пещера – это живое существо, и к ней надо относиться трепетно, с уважением, иначе она погибнет, уверена Хварцкия. Она с сожалением отметила, что Новоафонская пещера "устала" и меняется в худшую сторону.

Одна из причин этого — вспышки фотоаппаратов и телефонов. Фотосъемку необходимо запретить, считает экскурсовод со стажем. Она вспомнила, что первые годы работы пещеры, в ней еще водились летучие мыши. Сейчас их практически там нет, так как вспышки их дезориентируют и отпугивают. Не сумев адаптироваться, "рукокрылые" погибают.

Помимо этого, огромные потоки людей приводят к повышению температуры в залах пещеры. В последние годы сотрудники пещеры стали обращать внимание на то, что на сталактитах и сталагмитах стали появляться плесень и растительность. Это главное зло для пещеры.

"Пещеру-то людям надо показывать. Иначе, зачем она нужна, но все должно быть в меру. В том числе свет и количество посетителей. Сейчас мы перешли на холодное освещение, и, вроде, растительность затормозилась. Помню, как наш Гиви Смыр ревностно относился ко всему этому. Он даже говорил, что в пещеру нельзя вообще пускать людей. В чем-то он, конечно, был прав", — рассказала Лида Хварцкия.

Пещере надо давать время отдохнуть, заявила Хварцкия и добавила, что единственное условие, которое спасает "подземелье" — это "отпуск" в зимний период, который нельзя отменять.

Раньше, вспомнила Хварцкия, работа была более упорядоченной, а экскурсионные бюро, так сегодняшние фирмы назывались раньше, даже платили штраф, если их группа опоздала в назначенное время. В наши дни гидам самим нередко приходится ждать экскурсантов.

Да, и турист нынче не тот, поделилась своими многолетними наблюдениями Лида Хварцкия. Он стал более требовательным, порой, капризным. Но на такие детали в этой работе обращать внимание нельзя, утверждает она.