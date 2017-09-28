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Стройка в Гагре

Тарба: без генплана застройки у абхазских городов будет хаотичный облик

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Вопросы незаконной застройки городов Абхазии обсудили в Парламенте на расширенном заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. О его итогах корреспонденту Sputnik Абхазия рассказал глава парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба.

СУХУМ, 28 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Облик городов зависит от генплана застройки, без которого города будут иметь хаотичный облик, рассказал в Sputnik глава парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба.

"Не имея генплана застройки, не имея понимания, где что должно располагаться, трудно будет кому-то запретить что-то строить, кого-то в какие-то рамки определить. Если будет генплан застройки, будет зонирование территории, уже специалисты будут знать, где что должно располагаться. И при обращении человека, который хочет построить что-либо, ему будут даны инструкции, что на этом земельном участке, скажем, можно построить гостиницу, а там магазин. Это, конечно, дорогостоящий проект. Но без этого мы получим хаотично построенные города. Потом приводить в порядок очень сложно будет", — прокомментировал он. 

По словам Тарба, абхазские города превращаются в доолимпийский Адлер. 

Полную версию беседы с Астамуром Тарба слушайте здесь >>

"Мы обсуждали те методы, по которым можно эти проблемы решать. Один из моментов, который препятствует  решению этих вопросов,  – это градостроительный кодекс, который был принят во втором чтении прошлого созыва. По оценкам профильных специалистов, это не соответствует нашим реалиям. Есть еще пункты, которые требуют поправки", — считает Тарба.

Как рассказал Тарба, с 2012 года в Абхазии идет подготовка проекта Кадастровой палаты Абхазии. Предполагается, что палата сможет приступить к работе через один год.




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