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Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.

28 сентября 1992 года: письмо Ардзинба президенту Казахстана

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (46)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В сборнике "Те суровые дни", в котором отражена в документах Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, есть и обращение председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

"Осуществляется геноцид абхазского народа и изгнание из Абхазии всего негрузинского населения. На оккупированной территории осуществляются расстрелы, захваты в заложники. В этот тяжелейший для моего народа час испытаний обращаюсь к вам, Нурсултан Абишевич, с просьбой поставить на обсуждение руководителей стран СНГ вопрос о положении в Абхазии. Преступление против человечности, массовые нарушения против человека, творимые Госсоветом Грузии в Абхазии, дают веские основания для постановки такого вопроса", – написано в письме. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Выдержки из официальных документов, свидетельств очевидцев, воспоминаний ветеранов, писем и дневников свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (46)



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