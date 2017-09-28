28 сентября 1992 года: письмо Ардзинба президенту Казахстана

В сборнике "Те суровые дни", в котором отражена в документах Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, есть и обращение председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

"Осуществляется геноцид абхазского народа и изгнание из Абхазии всего негрузинского населения. На оккупированной территории осуществляются расстрелы, захваты в заложники. В этот тяжелейший для моего народа час испытаний обращаюсь к вам, Нурсултан Абишевич, с просьбой поставить на обсуждение руководителей стран СНГ вопрос о положении в Абхазии. Преступление против человечности, массовые нарушения против человека, творимые Госсоветом Грузии в Абхазии, дают веские основания для постановки такого вопроса", – написано в письме.

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