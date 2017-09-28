Трапш о заявлении посла США: грузинского быка дразнят красной тряпкой

СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Амра Амичба. Тбилиси нужен США не столько как база войск, сколько как государство, в котором постоянно культивируется атмосфера злобы, недовольства своим ближайшим соседом. Об этом заявил политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik 28 сентября.

По словам политолога, официальному Вашингтону Абхазия вторична. Она первична как фактор, раздражающий Грузию, сохраняющий возможность эскалации ситуации в самой Грузии, и через это давление на Россию.

"Грузинского быка постоянно дразнят красной тряпкой, чтобы был в тонусе, чтобы постоянно осуществлял агрессивные действия или, по крайней мере, делал заявления, — отметил Трапш. — Сейчас Соединенные Штаты осуществляют комплексное давление на Российскую Федерацию, пытаясь по всем направлениям ограничить ее возможности, перспективы. Нет практически такой точки, которая интересовала бы Российскую Федерацию в своем ближнем зарубежье или в дальнем, где интересы России и США не сталкивались бы. Во всех местах действовать одинаково эффективно, мощно, целенаправленно Соединенные Штаты не могут. Поэтому они не могут серьезно взаимодействовать, они противодействуют на уровне идеологий, пропаганды, финансовой поддержки", — считает Николай Трапш.

Политолог напомнил, что в Грузии давно осуществляются проекты, направленные на реинтеграцию Абхазии в грузинское пространство, и в заявлении американского посла, возможно, есть другой смысл.

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"Если понимать заявление в том контексте, в котором оно было произнесено, то за ним стоят реальные действия. Мы все прекрасно знаем, что осуществляются разные образовательные, медицинские программы, которые рассчитаны на интеграцию или реинтергацию Абхазии в грузинское пространство, — сказал Трапш. — Все это уже происходит не первый год и приносит даже определенный эффект. Здесь американский посол говорит о том, что уже есть. Другое дело, говорит ли он о чем-то большем. Здесь вряд ли речь идет о глобальных проектах, скажем, о вооруженной интеграции или системном политическом давлении. Скорее всего, этого хотелось бы Тбилиси. Но Соединенные Штаты вряд ли сейчас готовы еще и здесь реализовывать такие подходы. Другой вопрос, что на финансирование всех сопутствующих проектов каждый год они получают все больше и больше поддержки. И это действительно представляет определенную опасность с точки зрения их развития, влияния на абхазское общество в том числе".

Посол США в Грузии Ян Келли заявил 27 сентября в Тбилиси о поддержке его страной планов Грузии по "реинтеграции" Абхазии в грузинское общество.