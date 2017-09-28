Две архивные коллекции из Москвы представили в Сухуме

Сборники оцифрованных архивных документов, выявленных в Москве, будут переданы в Центральный архив Абхазии весной 2018 года.

СУХУМ, 28 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Перечень документов по истории революционного движения в Абхазии и по туристическим маршрутам Абхазии ХХ века были представлены студентами Историко-архивного института в Центральном архиве Абхазии в четверг, 28 сентября.

"На сегодняшний день мы предоставляем перечень выявленных документов из архивов Российской Федерации. Все мы прекрасно понимаем, что это необходимо для Абхазии, для восстановления и воссоздания Центрального архива Абхазии, так как наш архив был уничтожен во время грузино-абхазской войны", — рассказала студентка Историко-архивного института РГГУ Милана Бжания.

По выявленным документам студенты Историко-архивного института подготовили доклады.

© Фото: София Акимова Бжания: будем возвращать архивные документы в Абхазию

"Доклады посвящены документам по истории революционного движения в Абхазии и по туристическим маршрутам. Эти две коллекции вместе с комментариями и обзорами будут собираться в тематический сборник", — передала суть докладов студентка Историко-архивного института Анастасия Князева.

Кроме названных двух коллекций, по словам Князевой, будут еще представлены документы по плану Сухума за 1937 год, проекты и сметы по строительству здания дома правительства и большой комплекс документов по истории спорта в Абхазии.

Как рассказала Милана Бжания, на сегодняшний день готовы публикации выявленных в Московском архиве документов.

"Но опять-таки все это требует времени, мы хотим выпустить сборник выявленных документов. Ближе к весне 2018 года мы выпустим этот сборник и передадим в Центральный архив Абхазии", — поделилась планами студентка РГГУ.

Работа Миланы Бжания и ее коллег началась год назад. Первое заседание по проблеме историко-архивных документов Абхазии было проведено в Абхазском государственном университете в сентябре 2016 года.