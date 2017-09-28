"Орден почета" вручил Раулю Хаджимба президент ПМР Вадим Красносельский

Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента Приднестровской Молдавской Республики состоялась в Сухуме в четверг 28 сентября.

СУХУМ, 28 сент — Sputnik, Бадри Есиава. Президент ПМР Вадим Красносельский наградил Рауля Хаджимба "Орденом почета" за укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой в четверг 28 сентября.

На официальной встрече главы двух государств подчеркнули важность развития и укрепления двусторонних отношений.

"У наших народов схожие истории, мы с вами прошли достаточно сложный путь. На алтарь Победы положены тысячи жизней наших сыновей и дочерей. Несмотря на все трудности, мы продолжаем строить наши государства", — отметил Рауль Хаджимба.

Президент Абхазии добавил, что впервые международный уровень отношений между Республикой Абхазия и ПМР установился в январе 1993 года. Работа по налаживанию и укреплению тесных и крепких отношений продолжается и развивается в разных направлениях, подчеркнул Хаджимба.

"Завтра мы подпишем договор, который еще раз подтвердит взаимное признание независимости и суверенитета наших государств, что даст основу новым отношениям. Последовательная реализация пунктов этого договора позволит качественно улучшить уровень наших отношений и уровень жизни наших людей", — сказал Рауль Хаджимба.

Вадим Красносельский поблагодарил Рауля Хаджимба за приглашение посетить Абхазию.

"Вы правильно сказали, что абхазский и приднестровский народы имеют много общего. Оба возникли на постсоветском пространстве в результате геополитической катастрофы под названием развал Советского Союза, но мы не потеряли себя", — отметил президент ПМР.

Вадим Красносельский добавил, что абхазский народ, несмотря на все риски, пошел по пути сохранения себя как этноса, не захотел быть растворенным, и поэтому он сумел победить в войне.

Красносельский также выразил уверенность в том, что договор, который будет подписан между ПМР и Абхазией, позволит выстраивать отношения в области экономики, культуры, в гуманитарной сфере.