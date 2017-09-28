Вирус бешенства: переносчики, мифы и фобия

В Международный день борьбы с бешенством начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава о том, кто главный переносчик опасного заболевания и как избежать гибели после встречи человека с ним.

Sputnik, Бадри Есиава.

Бешеные крысы и мыльный раствор

Проблема заболевания бешенством среди животных и угроза жизни человеку были актуальны всегда и во всем мире, уверен начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

В первую очередь это связано с тем, что встреча человека с больным животным может обернуться настоящей трагедией для хомо сапиенс, если не принять своевременные и необходимые меры.

"Актуальность этой проблемы особенно увеличилась в послевоенные годы, когда прекратился отстрел диких животных, которые и являются главным источником распространения бешенства", — рассказал Джопуа.

По словам специалиста, больше всего подвержены заражению вирусом бешенства плотоядные животные – собаки и кошки. Этот вирус им обычно передается от диких животных, которые обитают в лесу, но нередко выходят к месту проживания людей. А лес, да и сама природа, климат Абхазии, добавил Джопуа, идеально подходят для появления и распространения заболевания.

"В советское время были прецеденты того, что крысы становились источником заражения не только животных, но и птиц. К счастью, в истории современной Абхазии такие случаи не зарегистрированы", — отметил ветеринар.

Человеку этот опасный вирус чаще всего передается от домашних животных через укус. Джопуа поделился способом первой помощи в такой ситуации, которая, конечно же, не застраховывает от дальнейшего распространения вируса в организме, но снижает уровень риска.

Это раствор хозяйственного мыла на основе воды, но возлагать все надежды на эту "микстуру" нельзя. Обязательно нужно сразу же обратиться к врачам и пройти всю необходимую вакцинацию.

Не терять время

Если время было упущено, подчеркнул ветеринар, то человека уже ничего не спасет. Как только появятся первые симптомы заражения, клинические признаки, которые могут дать о себе знать в период от трех и до 45 недель, инфицированный погибает.

"Были случаи, когда инкубационный период у человека доходил до года, а у собак чаще всего так и бывает. Из-за поражения центральной нервной системы спустя определенное время начинают проявляться первые признаки бешенства. Главные симптомы у человека, и животных – это беспричинные приступы паники, боязнь воды, перепад настроения, изменение характера вплоть до агрессии. Бывает и такое, что человек начинает выть и кусаться", — объяснил Роман Джопуа.

Начальник Государственной ветеринарной службы также развеял миф о том, что главный признак бешенства у животных – это пена изо рта. Это в корне неверно, утверждает он.

Пена в полости рта животных может появиться по разным причинам, в том числе от обычного отравления. Это, конечно же, должно насторожить, подчеркнул ветеринар, но не факт, что повышенное слюноотделение — причина заражения вирусом.

Бесспорным доказательством того, что животное страдает от бешенства, является раскрытая пасть и неспособность плотоядного ее закрыть. Бывает и такое, что собаки с признаками бешенства целиком погружают голову в воду, пытаясь ее выпить. Но так как горло парализовано, сделать это им не удается. Это неопровержимый факт того, что домашнее животное болеет бешенством.

По словам Романа Джопуа, в Абхазии нет особых проблем с вирусом бешенства, но ситуация может измениться с годами, если не контролировать число диких плотоядных животных, а именно: шакалов, волков и лисиц.

Ветеринар рассказал, что с начала 2017 года в республике не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания животных бешенством. За аналогичный период 2016 года было подтверждено восемь случаев заболевания домашних животных. Такой спад, считает Джопуа, связан с интенсивной работой ветеринарных служб Абхазии в сфере вакцинирования.



