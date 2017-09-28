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Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию

Красносельский в Абхазии: кофе на Брехаловке и прогулка по набережной

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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После официальной встречи президентов Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики руководители Абхазии организовали гостям экскурсию по вечернему Сухуму. О чем они говорили за чашечкой кофе, прогуливаясь по набережной, и как их встретили местные игроки в домино, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

По набережной

Вечерняя экскурсия по набережной Сухума для делегации из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским началась с крыльца Администрации главы Республики Абхазия. На правах хозяина Рауль Хаджимба лично проводил гостей и пожелал им приятного отдыха.

Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию

Не спеша высокопоставленные гости в сопровождении вице-президента Абхазии Виталия Габния, министра иностранных дел республики Даура Кове и министра культуры Эльвиры Арсалия направились к знаменитой Брехаловке.

По дороге Виталий Габния рассказал главе ПМР Вадиму Красносельскому о том, что это место уникально в своем роде и, несмотря на неказистость самой кофейни, здесь, на ее территории, обсуждаются самые горячие новости и политические события.

Фото с места события
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Орден почета" вручил Раулю Хаджимба президент ПМР Вадим Красносельский

На Брехаловке, продолжил вице-президент, собираются любители домино, и именно благодаря им Абхазия не так давно вошла в состав Всемирной федерации по этому виду спорта. Несмотря на все протесты Грузии, добавил Габния, абхазская команда сумела принять участие в Чемпионате мира по домино.

Приостановившись, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поделился забавным случаем из истории этого излюбленного туристами и местными жителями места, который произошел во время визита президента России Владимира Путина. Он описал смешную реакцию одной местной женщины во время неожиданной встречи с российским лидером.

Президент ПМР Вадим Красносельский спросил, есть ли в Сухуме улица имени Дмитрия Медведева. Услышав, что такой улицы нет, сказал, что очень часто во многих странах называют улицы в честь лидеров государств.

Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию

Вот так встреча

Подойдя к колоннаде, Красносельский бросил беглый взгляд на картины, которые выставлены там на продажу местными художниками. Прошли дальше. Делегация подошла к столику, где сухумчане играли в домино. Многие не сразу узнали главу дружеского государства, но по абхазским традициям встали. От удивления под некоторыми даже упали стулья.

Официальная встреча делегации Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом Вадимом Красносельским на государственной границе по реке Псоу
© Фото: официальный сайт президента Абхазии
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"Здравствуйте, Гарри Сергеевич", — удивленно поприветствовал один из игроков представителя ПМР в Абхазии Гарри Купалба.

"Гарри Сергеевич — наш представитель", — с улыбкой сказал президент ПМР Вадим Красносельский.

В такой же шутливой форме на это ему ответили, что поэтому его и знают.

В этом месте, поддержал разговор сам Купалба, сказавший, что здесь не раз бывал бывший президент ПМР Игорь Смирнов, и он передавал "обитателям" Брехаловки общие фотографии, сделанные во время визита на набережную. А игроки в домино в свою очередь попросили передать ему привет от всей Брехаловки.

Попрощавшись с новыми знакомыми, Красносельский подошел ко второму столику, где тоже сидели любители домино. Представился и спросил, как у них дела.

"Приднестровцы – это наш братский народ", — ответили ему сухумчане и сказали, что все у них великолепно, а страна процветает.

Пожелав игрокам удачи, гости и хозяева направились к кофейне, где их уже ждал тот самый вкусный и ароматный кофе по-восточному.

Вид на центральный парк Сухума.
© Sputnik. Томас Тхайцук
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Вечер выдался прохладным, а с моря шел легкий бриз, но горячий напиток и теплая, дружеская атмосфера не давали ощущения холода. Из-за громкого шума волн почти не было слышно, о чем ведут беседу гости и хозяева. Лишь по обрывкам фраз можно было понять, что они рассказывали о своих народах и положении дел в различных областях государственной жизни.

Пока продолжалась непринужденная беседа за "главным" на тот момент столиком заведения под открытым небом, воспользовавшись "затишьем" в программе, журналисты тоже позволили себе расслабиться и выпить по чашечке кофе.

Знаменитый владелец кофейни рассказал, что о приходе высокопоставленной делегации он узнал буквально час назад, но это его не удивило, так как к гостям такого ранга он давно привык. Для него это уже стало обычным делом.

На вопрос корреспондента Sputnik о том, не сварил ли он на этот раз кофе как-то по-особенному, ответил, что готовит свой напиток для всех одинаково, и для него не имеет значения — президент это или обычный житель страны.

После распития кофе, которое продолжалось не больше десяти минут, абхазская и приднестровская делегации прошли к автомобилям и направились, как проинформировал один из их сопровождающих, в Новый Афон.




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