Самозахватчика в Пицунде осудили на два года

Генеральная прокуратура подала пять исков в суд по факту нарушения земельного и природоохранного законодательства в городе Пицунда и Пицундо-Мюссерском заповеднике, доложил 16 мая 2017 года главе государства генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Самозахватчика земли в Пицундо-Мюссерском заповеднике Эрика Хагуш Гагрский суд осудил на два года. Об этом сообщила Генеральная прокуратура 28 сентября на официальном сайте ведомства.

По информации Генпрокуратуры, Хагуш назначено наказание в виде двух лет условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, в течение которого он должен, встав на учет, регулярно отмечаться в отделении милиции по месту проживания.

"Эрик Хагуш обвинялся предварительным следствием и признан судом виновным в том, что, произведя самовольный захват земельного участка, изъятого из гражданского оборота, площадью 656 квадратных метров на территории Пицундского лесничества Пицундо-Мюссерского государственного заповедника Абхазии намеревался построить на нем жилой объект. Для этой цели им на территорию заповедника были завезены строительные материалы и проведены работы по заливке 18 бетонных свай, а также другие строительные работы. Данная категория земель в соответствии с законом Абхазии отнесена к категории особо охраняемых территорий", — говорится в пресс-релизе.

Суд Гагрского района 19 сентября 2017 года направил в адрес Генеральной прокуратуры Абхазии полную версию обвинительного приговора от 8 сентября 2017 года в отношении Эрика Хагуш, который признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 167 УК РА (нарушение права государственной собственности).

© Sputnik. Бадри Есиава Хаджимба о незаконном строительстве: снисхождения не будет

В настоящее время приговор суда Гагрского района от 8 сентября 2017 года в законную силу не вступил, и Эрик Хагуш в соответствии с законодательством не является виновным до вступления в силу судебного решения.

На совещании у президента 16 мая генпрокурор Зураб Ачба сообщил, что на территории Пицунды был установлен факт незаконной рубки 185 деревьев самшита. По данному факту также заведено уголовное дело. Зураб Ачба считает, что ведется слабая работа контролирующих органов, которые обязаны предотвращать подобные случаи на начальной стадии.

Незаконное строительство объектов необходимо пресекать во всех районах и городах республики, заявил Хаджимба на встрече c генпрокурором Зурабом Ачба.

25 апреля Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицундо-Мюссерского заповедника. Тогда же глава государства дал указание районному руководству и силовым структурам остановить строительство всех нелегальных объектов, не дожидаясь решения суда, и снести их.