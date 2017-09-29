Межгосударственные документы подписаны Абхазией и Приднестровьем

Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

СУХУМ, 29 сент — Sputnik, Бадри Есиава. Договор и соглашение подписаны между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой в пятницу 29 сентября, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой подписали президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент ПМР Вадим Красносельский.

© Sputnik / Томас Тхайцук Красносельский в Абхазии: кофе на Брехаловке и прогулка по набережной

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Гудаутского района Абхазии и государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары Приднествоской Молдавской Республики подписали главы этих районов Руслан Ладария и Руслан Чабан.

По завершении церемонии подписания документов президенты двух стран сделали официальное заявление для прессы.

"В ходе состоявшихся 28 и 29 сентября переговоров мы подчеркнули высокую значимость и привилегированный характер отношений между нашими государствами. Мы условились активизировать двусторонний диалог в целях придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству в сферах экономики, торговли, культуры и образования. Переговоры подтвердили совпадение подходов наших стран в ключевых вопросах. В частности, развития и укрепления полноформатного сотрудничества с РФ," — сказал Рауль Хаджимба.

Хаджимба подчеркнул, что руководство Абхазии дает высокую оценку, подписанному обновленному договору между двумя странами.

Президент ПМР Вадим Красносельский согласился со своим коллегой в том, что новый договор придаст импульс двусторонним отношениям и выразил уверенность в значимости этого документа.

"Именно наша независимость гарантирует нашу безопасность, и поэтому наличие такого хорошего соседа, как Абхазия, для нас очень важно", — подчеркнул Красносельский.

Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.