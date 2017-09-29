Президенты Абхазии и Приднестровья посетили выставку картин в Сухуме

Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

СУХУМ, 29 сент — Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили выставку абхазских художников, посвященную Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в ЦВЗ в пятницу 29 сентября.

Министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия рассказала, что проведение этой выставки в преддверии праздника победы, которая отражает тему войны и мира, уже стало традицией.

"Сегодняшняя выставка состоит из работ Фонда Национальной галереи и наших современников. Война в Абхазии разделила творчество и жизнь художников страны на до и после. Многие из них, оставив свою профессию, ушли на войну. Среди них были и те, кому не суждено было вернуться. Одним из этих художников, которого называли абхазским Ван Гогом, был Заур Аджба", — сказала Арсалия.

По словам министра, на выставке представлены работы, в которых абхазские художники запечатлели своих современников, отразили мир, который складывается после войны.

Арсалия подчеркнула, что даже в тяжелых условиях войны художники Абхазии проводили выставки своих работ за границей, понимая насколько было важно преодолеть информационную изоляцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Межгосударственные документы подписаны Абхазией и Приднестровьем

Эльвира Арсалия сообщила, что в ближайшие дни выставка абхазских художников должна пройти в Москве.

Приветствуя гостей, председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения сказал, что в ЦВЗ представлены картины и тех художников, которые не дожили до наших дней, таких как Сергей Гаделия, Тариэл Ампар, Заур Аджба.

"Когда беда пришла в Абхазию, художники нашей страны, как и остальные, встали на защиту Родины. Пятнадцать студентов нашего художественного училища погибли в ходе войны. Из них пятеро получили звание Героя Абхазии, шестеро — орден Леона, трое — медаль "За отвагу". Только один без медали. Это говорит о патриотизме и любви к Абхазии", — подчеркнул Джения.

Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.