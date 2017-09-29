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Акция Путь наших героев

Пройти за 24 часа: стартовала акция "Путь наших героев"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (23)
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Ежегодная акция "Путь наших героев" посвящена Дню Победы и Независимости Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik. 

На площади Свободы группами стоят молодые люди с флагами. Здесь в 12 часов начинается сбор участников акции "Путь наших героев". По словам организаторов, она приурочена к годовщине победы Абхазии в грузино-абхазской войне.

"Акция заключается в пешем проходе от Сухума до Ингура. Мы будем проходить по пути наших героев, завоевавших победу. Во время прохода будем останавливаться у памятников. Вечером разобьем лагерь, чтобы пообщаться, передохнуть и следующим утром продолжить свой путь к границе на реке Ингур через город Гал", — рассказал о маршруте организатор акции Нар Тания.

Завершение автопробега возложение цветов в парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Путь до Ингура вместе с остановками занимает 24 часа. Участвовать в пешем проходе вызвались люди разных возрастов, начиная от студентов и заканчивая пенсионерами. Они заранее были предупреждены о сложности выбранного маршрута, но, несмотря на это, все без тени сомнения решили пройти по пути героев войны. 

Как рассказал Нар Тания, в акции участвуют не только юноши, но и девушки. По всей видимости, они подготовились не хуже юношей. 

"Я приблизительно знакома с маршрутом. Нам рассказали, сколько нужно пройти. Думаю, что я смогу, — оптимистично настроена студентка АГУ Самира Джугелия. – Я считаю для себя нужным пройти этот путь. Потому что наши отцы и деды воевали ради того, чтобы мы были свободными, чтобы сегодня у нас была достойная жизнь, чтобы мы смогли увидеть, насколько эта жизнь хороша. Они смогли пройти этот путь, я считаю, что и я должна". 

Самой старшей участнице Зое Джинджолия 65 лет. Для нее акция особенно важна, так как она была свидетелем грузино-абхазской войны. Несмотря на свой пенсионный возраст, Зоя Джинджолия уверена в своих силах. 

"Я участвую в этой акции по велению сердца. Это так важно пройти  по той дороге, по которой шли наши ребята, теряя жизни свои. Это мой долг пройти по этой дороге. Долг — сохранить память о каждом герое. Сохранить в памяти, какой ценой все это досталось. Раньше я не участвовала в этом. Но сейчас у меня появилась такая возможность. Хочется оказать дань уважения нашим погибшим. Цель очень серьезная и важная. А когда цель важная, то мобилизуешь все свои силы", — со слезами на глазах рассказала пенсионерка. 

Участвовать в акции, преодолев путь в 700 километров, приехали также студенты из Ростова-на Дону. 

Впервые акция "Путь наших героев"  была организована в 2007 году организацией "Айдгылара"  в Москве. 

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (23)



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