Российские военные кинологи провели тренировки в Абхазии

Военнослужащие Южного военного округа в Абхазии провели однодневные тренировки кинологов с собаками и отработали более 10 функциональных элементов на территории в Гудауте.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Вожатые караульных служебных собак российской военной базы отработали навыки по охране особых объектов. Об этом сообщает начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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Служебные собаки выполнили команды по обезвреживанию условных диверсантов, проникших на территорию, задержание и конвоирование нарушителя, патрулирование и обход периметра охраняемого объекта. В качестве нарушителей выступали военнослужащие в специальных защитных костюмах.

"Также военнослужащие провели экзамены по исполнению собаками служебных команд, преодолению препятствий на кинологическом городке, усвоившимся навыкам по охране хозяина, отказу от корма, подброшенного посторонними людьми, — отмечается в сообщении. — Служебные собаки военной базы представлены различными породами — ротвейлер, среднеазиатская и кавказская овчарки. За каждой из них закреплен вожатый, который занимается их содержанием и тренировками".

По словам Астафьева, подобные тренировки и экзамены помогают вожатым закреплять у своих четвероногих друзей необходимые навыки, а также определить наиболее подготовленных питомцев к несению службы в караулах.

Начальник пресс-службы Южного военного округа добавил, что для содержания собак в соединении оборудован кинологический городок, построены просторные вольеры. Каждый питомец обеспечен ошейником, поводком, намордником и расческой. Ежедневно на питание собак выделяется 600 г крупы, 400 г мяса, 15 г жиров и 300 г овощей.

Впервые служебные караульные собаки были выставлены на посты для охраны объектов российской военной базы в Абхазии в начале 2016 года.



