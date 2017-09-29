Лейтенанты ЮВО успешно сдали экзамены в Абхазии

Лейтенанты, выпускники высших военных учебных заведений 2017 года, прибывшие для дальнейшего прохождения службы, завершили учебно-методические сборы в российской военной базе Южного военного округа в Абхазии.

СУХУМ, 29 сент – Sputnik. Молодые лейтенанты российской военной базы ЮВО в Абхазии успешно сдали свои первые экзамены в самостоятельной офицерской жизни, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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"В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершились учебно-методические сборы с лейтенантами, выпускниками высших военных учебных заведений 2017 года, которые прибыли в соединение для дальнейшего прохождения службы. Всего в мероприятиях приняли участие 10 молодых офицеров. Основной целью сборов являлись скорейшая адаптация и ввод в строй молодых офицеров, а также проверка уровня их знаний", – говорится в тексте, распространенном пресс-службой ЮВО.

На завершающем экзаменационном этапе сборов молодые офицеры соединения сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выполнили упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3.

Каждому лейтенанту была выставлена индивидуальная оценка, которая станет основой специального рейтинга, учитываемого при дальнейшем прохождении военной службы. Вчерашние курсанты первые свои экзамены в самостоятельной офицерской жизни сдали успешно, сообщает пресс-служба ЮВО.



