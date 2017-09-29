Скончалась Заслуженный журналист Абхазии Татьяна Трояновская

На 88-ом году жизни скончалась Заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени Татьяна Трояновская.

Sputnik, Амра Амичба.

Почти сорок лет Заслуженный журналист Абхазии Татьяна Трояновская работала в редакции газеты "Республика Абхазия".

Окончив филологический факультет Сухумского педагогического института по специальности "русский язык и литература", несколько лет проработала учителем старших классов в Новосибирске.

Вернувшись на родину, начала работать корректором в газете "Советская Абхазия" (ныне "Республика Абхазия").

"Татьяна пришла в редакцию корректором, а в конце 60-х годов ее взяли в творческий коллектив редакции. Она работала в отделе культуры вместе с Юлией Герия. Писала статьи и очерки, портреты об интересных современниках, – сказала Заслуженный журналист Абхазии Лилиана Яковлева. – Со временем стала и ответственным секретарем редакции. Татьяна много читала. Образованной женщиной была".

По воспоминаниям коллеги, Трояновская была очень общительной, веселой, компанейской.

"Любила и песни попеть. Собирались частенько у нее. Раньше парады проходили на площади Ленина у Дома правительства, а Татьяна жила недалеко. И вот очень часто после первомайских, ноябрьских демонстраций шли к ней домой, там уже отмечали", — сказала Лилиана Яковлева.

© Фото: Союз журналистов Абхазии Татьяна Николаевна Трояновская

После Отечественной войны народа Абхазии, когда газета "Республика Абхазия" возобновила выход, Татьяна Трояновская пришла опять в редакцию корректором. Как заметила Лилиана Яковлева, Татьяна Трояновская писала и стихи.

"Даже недавно опубликовали одно из ее стихотворений. Несмотря на преклонный возраст, ее стихи пронизаны молодостью", — отметила коллега.

В последние годы Татьяна Трояновская тяжело болела, почти ничего не видела.

"У нее была тяжелая болезнь глаз. Но с редакцией не порывала связи. Была в курсе происходящего в республике и в мире. За ней ухаживала жинщина, которая читала ей книги, газеты. И когда происходил очередной политический катаклизм, звонила в редакцию и спрашивала нас, что опять там случилось. Мы ее успокаивали, что все будет хорошо".

Лилиана Яковлева поделилась, что до последнего времени коллеги обращались к Трояновской за профессиональными советами.

"Когда бывали сложные корректурные случаи, мы нередко ей звонили. И Татьяна расставляла все точки над "i". Говорила, что так не надо, это лучше написать так. Не выпадала из обоймы", — отметила Заслуженный журналист Абхазии.

Друзья, которые много лет работали с Татьяной Трояновской, говорят, что с чувством глубокой скорби восприняли весть о ее кончине.

В 75-летний юбилей Татьяна Трояновская Указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба была награждена орденом "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени.