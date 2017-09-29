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Президент принял делегацию из Южной Осетии

Президент принял делегацию из Южной Осетии

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Делегация Южной Осетии во главе с председателем Парламента Петром Гассиевым прибыла в Сухум 29 сентября для принятия участия в праздничных мероприятиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Амра Амичба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию из Южной Осетии во главе с председателем Парламента Петром Гассиевым вечером накануне Дня Победы 29 сентября. 

"Я рад вас видеть в Абхазии, — сказал он. – Спасибо за то, что приняли наше приглашение, и вы с нами вместе будете встречать День Победы. И конечно, самые добрые пожелания югоосетинскому народу".

Хаджимба сообщил гостям о намерении посетить братскую Республику Южная Осетия после сентябрьских праздничных мероприятий.

Визит делегации из Южной Осетии в Абхазию
© Sputnik. Амра Амичба
Спикер Парламента Абхазии принял югоосетинского коллегу

Председатель Парламента Южной Осетии Петр Гассиев поздравил абхазского президента с наступающим Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 

"30 сентября 1993 года стал примером героизма и стойкости, единства народа Абхазии, который в кровопролитной войне ценой жизни многих сыновей и дочерей освободил родную землю от врага, — отметил Гассиев. – Сегодня Абхазия идет по пути государственного строительства. Уверен, что традиционно теплые абхазские и югоосетинские отношения будут развиваться и укрепляться во имя процветания наших республик". 

Делегация Южной Осетии во главе с председателем Парламента Петром Гассиевым прибыла в Сухум 29 сентября для принятия участия в праздничных мероприятиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

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