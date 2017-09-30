15 лет в земле: кинжал мира Амирана Адлейба

Памятник "Песнь о ранении", или "Кинжал", посвященный погибшим в грузино-абхазской войне, был уставлен 30 сентября 15 лет назад.

Sputnik, Асида Квициния.

О том, как проводился конкурс, откуда появилась идея создании скульптуры в виде кинжала, рассказал корреспонденту Sputnik автор памятника Амиран Адлейба.

В 1993 году, после окончания грузино-абхазской войны, Кабинетом Министров Абхазии был объявлен конкурс на создание памятника павшим воинам Абхазии.

После объявления конкурса Амиран Адлейба начал обдумывать идею создания скульптуры. Понимая всю ответственность и значение памятника, он стал искать вдохновение в истории Абхазии, в мифах и легендах страны. Внимание скульптора привлекли рассказы о нарте Сасрыкве, оттуда он и взял идею композиции своей скульптуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амиран Адлейба: передаю в своих скульптурах то, что чувствую и понимаю

"По легенде нарт Сасрыква нашел "афырхы" (стрела, молния — ред.), из которой кузнец Айнар-жьи выковал меч магической силы. Порой мне кажется, что наши герои (афырхацәа) тоже обладали такими же молниеносными возможностями, как меч нарта Сасрыквы. И я не случайно выбрал такую скаловидную трактовку форм, которая напоминает часть металлического обломка в виде стрелы молнии. Композиция представляет три части: верхняя – крыло – символ порыва к свободе, возвышения духа над материей, средняя – грудь – война, защитники Отечества с огромной незаживающей раной, символизирующей память народа о тяжелой истории и бесчисленных жертвах, и нижняя – острие кинжала, вонзенное в землю – символ окончания войны", — в своей аннотации объяснил смысл скульптуры Амиран Адлейба.

В комиссию входили представители Кабинета Министров и видные деятели Абхазии.

"Скульпторы Сергей Габелия и Марина Эшба, бывший министр культуры Абхазии Алексей Аргун, многие художники — Нугзар Логуа, Батал Джопуа, Вячеслав Хурхмал, возглавляющая Союз матерей Абхазии Гули Кичба участвовали в выборе проекта скульптуры. Каждый участник комиссии должен был дать в письменном виде объяснения своего выбора", — вспоминает Амиран Адлейба.

© Sputnik. Томас Тхайцук Парк Славы

Член комиссии, скульптор Марина Эшба еще на первом этапе конкурса отметила работу Адлейба.

"Это новое для нас решение темы — модерн, и мне кажется, автор очень выразительно, пластично решил свою тему трагедии и надежды, стремление к свету. Работа заставляет задуматься и даже слышится замечательная музыка. Мы не потеряли время зря, потому что видим чудесную работу, со смыслом и идеей. На мой взгляд, необходимо на этом этапе остановиться и окончательно утвердить работу Амирана Адлейба", — писала свое мнение Марина Ешба.

После первого этапа конкурса скульптура Адлейба была отправлена на доработку и для принятия окончательного решения. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба также принимал участие в выборе памятника.

"Дав свою оценку скульптуре, Владислав отметил, что работа несет действительно большую смысловую нагрузку. Как историк, как лидер страны, он дал свое добро на строительство памятника. Таким образом, после долгих обсуждений скульптура была утверждена", — вспоминает автор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амиран Адлейба: я стал скульптором благодаря моей матери

Амиран Адлейба работал над скульптурой с 1993 по 2002 год, до последнего дня установления памятника.

"Из всех моих работ большое значение для меня имеет скульптура "Кинжал". Я создавал ее искренне, старательно обдумывая форму и содержание, и сегодня с уверенностью могу сказать, что моя совесть чиста. Абхазия маленькая, но великая по духу страна. Ей пришлось пройти такой сложный путь, чтобы стать свободным государством, заплатить такую цену, и мне кажется очень символичным то, что скульптура стоит твердо по вертикали и обращается ввысь, к Всевышнему", —отмечает Адлейба.

Как рассказывает скульптор, он воткнул в землю кинжал, чтобы мир пришел в Абхазию. Вонзенный в землю кинжал — это символ мира и покоя. Памятник уже имеет свою небольшую историю. Несколько лет назад скульптуру пытались подорвать, но "Кинжал" выдержал, и больших повреждений этот акт вандализма ему не нанес, с удивлением добавил автор.

По словам скульптора, неискушенному зрителю трудно воспринять такую скульптуру. Но абхазское общество приняло и поняло вложенный в памятник смысл. И на сегодняшний день представить Парк Славы без этого сооружения сложно.