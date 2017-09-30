Путин поздравил Хаджимба с Днем Победы

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. 30 сентября президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем Победы, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"Примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Абхазия. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа Вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь", — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил динамичное развитие российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства.

"Хотел бы подтвердить, что Россия и далее будет оказывать содействие дружественной Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и в обеспечении национальной безопасности", — приводит слова Путина сайт президента Абхазии.

Глава России пожелал "братского народу Абхазии" мира, благополучия и процветания.