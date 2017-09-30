30 сентября 1992 года: бои на Восточном и Западном фронтах

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По оперативной сводке штаба Госкомитета обороны Республики Абхазия, 30 сентября 1992 года ведется постоянная стрельба по всему Западному фронту.

"Особенно интенсивные бои на правом фланге. В 18 часов 30 сентября противник предпринял попытку захватить господствующие высоты, при этом были применены артиллерия, бронетехника. Атака отбита, рубежи обороны восстановлены", — говорится в сводке.

30 сентября 1992 года, в 15.00 военные вертолеты противника нанесли ракетно-бомбовые удары по селам Тамшь и Кутол. Налет длился 33 минуты, подожжена Кутолская чайная фабрика.

В 16.00 грузинские войска силами двух рот пехоты и 12 единиц бронетехники начали наступление на село Атара абхазская. Силами партизан атака была отбита.