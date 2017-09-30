30 сентября 1992 года: бои на Восточном и Западном фронтах

"Особенно интенсивные бои на правом фланге. В 18 часов 30 сентября противник предпринял попытку захватить господствующие высоты, при этом были применены артиллерия, бронетехника. Атака отбита, рубежи обороны восстановлены", — говорится в сводке.
30 сентября 1992 года, в 15.00 военные вертолеты противника нанесли ракетно-бомбовые удары по селам Тамшь и Кутол. Налет длился 33 минуты, подожжена Кутолская чайная фабрика.
В 16.00 грузинские войска силами двух рот пехоты и 12 единиц бронетехники начали наступление на село Атара абхазская. Силами партизан атака была отбита.