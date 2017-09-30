Президент Республики Арцах поздравил народ Абхазии с Днем Победы

30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск. В этот день в республике проводят акции памяти, парад и народные гулянья.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Президент Республики Арцах Бако Саакян поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем Победы 30 сентября, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

"От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь братский народ Республики Абхазия с Днем освобождения и победы в Отечественной войне. У наших народов и стран много общего. На нашем историческом пути нам не раз приходилось сталкиваться с серьезными вызовами. Но благодаря мужеству, патриотизму, трудолюбию, непоколебимой вере и оптимизму наших народов, мы успешно преодолевали и продолжаем преодолевать все эти трудности, укреплять и развивать наши страны", — говорится в поздравлении Саакяна.

Президент Республики Арцах пожелал всему народу Абхазии мира, процветания, благополучия и новых больших успехов.