Президент РЮО поздравил народ Абхазии с Днем Победы

30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск. В этот день в республике проводят акции памяти, парад и народные гулянья.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. 30 сентября президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем Победы, сообщает официальный сайт президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

"День 30 сентября 1993 года стал воплощением героизма, стойкости и единства народа Абхазии, который в кровопролитной войне, ценой жизни многих своих славных сынов и дочерей освободил родную землю от врага, отстоял право на свободную и мирную жизнь, на достойное и светлое будущее своих детей. Сегодня независимая Республика Абхазия достойно идет по пути государственного строительства, социально-экономического развития и с уверенностью смотрит в будущее", — говорится в тексте поздравления.

Бибилов также отметил, что братские народы Южной Осетии и Абхазии связаны многовековой дружбой и общностью исторических судеб.

"Уверен, что традиционно теплые югоосетино-абхазские отношения будут и впредь больше укрепляться и развиваться во имя процветания наших республик", — говорится в сообщении.

Президент РЮО пожелал всему народу братской Апсны мирного неба над головой, добра и благополучия.