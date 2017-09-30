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Село Лыхны

Лыхненцы почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (34)
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Флаги и транспаранты, цветы и слезы памяти. В историческом селе Лыхны вспомнили погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik, Сария Кварацхелия. На исторической Лыхненской поляне собралось много людей. У входа к мемориалу погибшим в Великой отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии юноши в военной форме с абхазским, осетинским и адыгским флагом выстроились в полумесяц.

Флаги братских народов появились здесь не случайно. Ведь в самый трудный для Абхазии период они воевали плечом к плечу.

"Здесь собралось все село, чтобы почтить память погибших в грузино-абхазской войне. Вот уже 24 года, как закончилась война. Это почти четверть века. С тех пор выросло не одно поколение. Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память погибших Лыхненцев", — рассказывает учитель истории Нодар Хагба.

Хагба прошел весь тернистый путь национально-освободительного движения народа Абхазии. Его борьба началась еще в 1989 году акцией протеста в Гудауте.

Парад Победы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парад Победы прошел в столице Абхазии

"Тогда в качестве протеста группа людей объявила голодовку в Гудауте. Среди них был и я. Потом началась война, как и многие молодые ребята встал в ряды народного ополчения. Воевал под руководством одного из лучших генералов – Гивия Камуговича Агрба", — вспоминает историк.

Во время войны погибло 123 выходца из Лыхна. Со многими из них Нодар Хагба не просто был знаком, но и близко дружил.

"Село хоть и большое, но все друг друга знаем. Со многими ребятами я учился в школе, многие жили по соседству", — рассказывает он.

Нодар Хагба считает, что подрастающему поколению нужно рассказывать о подвигах защитников Апсны не только на уроках истории, но и на памятных мероприятиях.

В Лыхненской средней школе имени Платона Семеновича Шакрыл каждый год организовывают шествие к мемориалу героям Абхазии. В этом году акцию проводят при поддержке учителей и родителей учащихся школы.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу в Парке Боевой Славы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

"Школьники, учителя, участники войны, матеря погибших, все-все желающие  приняли участие в памятном шествии к мемориалу. В этом году при поддержке родителей мы смогли провести такую масштабную акцию. Пришли не только родители школьников, но и многие жители села", — рассказала Екатерина Канделаки.

Заканчивается шествие, участники симметрично выстраиваются перед мемориалом рядом с исторической поляной. Школьники зажигают 123 свечи – в память о погибших лыхненцах.

Под могучими соснами притаились участники войны и матери погибших воинов. Гордо смотрят на школьников. А те с чувством декламируют стихи о войне. Растроганные мужчины прячут лица в бок. А женщины в черном, до сих пор не снявшие траурную одежду по погибшим сыновьям, не сдерживают слезы.

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (34)



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