День Победы Абхазии отметили праздничным концертом

СУХУМ, 30 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 30 сентября.

На концерте присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент ПМР Вадим Красносельский, министры, ветераны и гости столицы.

"Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы и Независимости, в котором слились воедино радость и скорбь. На нашей стороне правда, и мы не могли не победить врага. Абхазский народ бесповоротно утвердил свое право на жизнь и свободу", – сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Перед собравшимися на концерте выступил и президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парад Победы прошел в столице Абхазии

"Уважаемый абхазский народ, разрешите мне от имени народа Приднестровья поздравить вас с Днем Независимости! В начале 90-х годов прошлого века абхазский народ оказался в очень сложных условиях. Судьба Абхазии и судьба Приднестровья очень схожи. Обе республики прошли войну, чтобы получить Независимость", — подчеркнул президент ПМР.

Участница войны Джульетта Лакоба сказала, что важно помнить тех, кто отдал свои жизни за Свободу и Независимость Абхазии.

"Мы не должны забывать героев, отдавших свои жизни за свободу Абхазии. Это самый главный день для нашей республики. Дай Бог, чтобы этот праздник всегда был именно праздником Победы. Мира, добра, благополучия!" — пожелала она.

В концерте приняли участие Государственный ансамбль "Шаратын", народные артисты Абхазии и оперные исполнители.

Концерт посвященный Дню Победы © Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт посвященный Дню Победы © Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт посвященный Дню Победы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Концерт посвященный Дню Победы

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы завершились салютом на набережной Махаджиров.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибло около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот пропали без вести.