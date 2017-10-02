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Глава МИД Даур Кове

Кове: мы с уважением относимся к устремлениям каталонцев

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (29)
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Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прокомментировал итоги референдума за отделение Каталонии от Испании, где 90% проголосовавших высказались за независимость.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия с уважением относится к устремлениям каталонцев, выраженным ими на референдуме, сказал в интервью Sputnik Абхазия глава МИД Абхазии Даур Кове.  

"Крайне неприятно, что реакцией Мадрида на свободное волеизъявление жителей этого испанского региона стала попытка сорвать его проведение, используя жесткие репрессивные меры. Сообщается о сотнях пострадавших в ходе столкновений с полицейским спецназом", — отметил Даур Кове.

По его словам, столь жесткие, антидемократические меры испанских властей вызывают тревогу и в европейских столицах.

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"Никто не выступает за радикальные требования, но выраженное на референдуме мнение людей должно быть учтено, и относиться к нему надо с уважением", — сказал глава МИД Абхазии.

Даур Кове заметил, что Абхазия из собственного опыта знает, что волю народа невозможно сломить силовыми методами.

"Агрессивные действия всегда будут вызывать эффективное ответное противодействие. Выражаем надежду, что ситуация в Каталонии стабилизируется и не будет доведена до массового насилия. Считаем, что все спорные вопросы могут и должны решаться путем уважительного диалога", — уверен Кове.

На референдуме за отделение Каталонии от Испании 90% проголосовавших высказались за независимость в воскресенье 1 октября.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (29)



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