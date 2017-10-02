Перевозки по "Единому билету" в Абхазию завершены

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Перевозки пассажиров по "Единому билету" в Абхазию и в обратном направлении завершились 30 сентября, сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

АНО "Единая транспортная дирекция" проводила проект прямых смешанных перевозок железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом с 29 апреля 2017 года из Сочи в Абхазию.

"С начала действия "Единого билета" с 2014 года возможностью путешествовать таким способом в Абхазию и в Крым воспользовались 1 млн 460 тысяч 218 пассажиров. Всего в курортный сезон 2017 года с 30 апреля по 30 сентября Единой транспортная дирекция перевезла 345 тыс 470 пассажира, из них мультимодальными перевозками с участием поезда и автобуса — 333 тыс. 667 человек, самолета и автобуса – 11 тыс. 803", — говорится в сообщении.

При этом по "Единому билету" в Крым путешествовало 170 тыс. 593 пассажира, и 162 тыс. 170 человек из Крыма. За прошедший курортный сезон "Единым билетомУ в Абхазию воспользовалось 1 тыс. 403 пассажира. Перевозками из аэропорта Симферополя до популярных городов и санаториев Крыма по проекту Fly&Bus воспользовалось 11 тыс. 304 пассажира.

С 20 июля Единая транспортная дирекция начала реализацию программы "Тайный пассажир". Принять участие в ней мог любой пассажир старше 18 лет, путешествующий по "единому" билету в Крым и Абхазию (в том числе по проекту Fly&Bus).

Стоимость проезда автоэкспрессом от железнодорожного вокзала Адлер составляла: в Гагру – 550 руб., в Пицунду – 700 руб., в Гудауту – 850 руб., в Новый Афон – 1000 руб., в Сухум – 1200 руб. Для детей до 5 лет в сопровождении взрослых проезд был бесплатным (с предоставлением отдельного места).

В программе "Тайный пассажир" приняли участие 67 пассажиров. По итогам рассмотрения предоставленных отчетов выявлены проблемные вопросы и определены направления дальнейшего улучшения качества оказываемых услуг.

Планируется, что в курортном сезоне 2018 года перевозки по "Единому билету" будут возобновлены.