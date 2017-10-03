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Судебный исполнитель: люди неохотно идут работать к нам

© Fotolia/ Dianaduda
В Абхазии
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О том, с какими проблемами сталкиваются судебные исполнители и какие у них есть успехи, в интервью радио Sputnik рассказал главный судебный исполнитель республики Зураб Барциц.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Люди неохотно идут работать в Службу судебных исполнителей, так как это связано с конфликтами, которые тяжело регулировать, сказал в интервью радио Sputnik главный судебный исполнитель Абхазии Зураб Барциц.

"Лицо, которое подлежит выселению, естественно понимает, что его ждет, при этом он собирает свою родню и заявляет о том, что их невозможно выселить, и они не будут подчиняться закону", — отметил Барциц.

Не редки случаи, когда подлежащие выселению люди пытаются оказать физическое давление на службу судебных исполнителей.

"В связи с этим мы просим Министерство внутренних дел, чтобы они оказывали помощь в исполнении решений суда. Во всех случаях сотрудники МВД всегда были рядом с нами, за что я им благодарен", — сказал главный судебный исполнитель.

С момента функционирования Службы судебных исполнителей было несколько фактов выселения из жилых помещений, которые были заняты в свое время незаконно, сказал Барциц.

Зураб Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
Барциц: судебным исполнителям оказывают сопротивление при выселении

"Эти люди там жили не один десяток лет, они уже говорили, что эти дома останутся у них, хотя они проживали, не имея никаких документов. Но, получив судебные решения, исполнительные листы, мы начали выполнять свои обязанности", — добавил он.

Закон "О судебных исполнителях Республики Абхазия" вступил в силу 1 января 2017 года, служба судебных исполнителей приступила к работе с 1 мая 2017 года согласно постановлению Кабинета Министров.

"Первое время никто не верил в наши действия, даже те, которых мы уведомляли о том, что они подлежат выселению", — рассказал он.

На сегодня Служба судебных исполнителей получила более двух тысяч исполнительных производств с момента начала работы, отметил он.

"Эти решения нужно своевременно выполнять, так как у каждого дела есть свои сроки. Если мы своевременно не реализуем решение суда, мы не исполним решение суда. В силу определенных обстоятельств нам не всегда удается укладываться в эти сроки. На сегодняшнем этапе нам тяжело в рамках действующего законодательства принимать решения", — подчеркнул Зураб Барциц.

По словам Зураба Барциц с созданием Службы судебных исполнителей, все сотрудники, ранее работавшие при районных и городских судах, объединились, что позволяет более эффективно выполнять работу, говорит Барциц.




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