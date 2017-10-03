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Презентация потенциала Республики Сербская

Гагулия: созрел момент для экономических связей с Республикой Сербской

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Презентация потенциала Республики Сербской и встреча с общественностью Абхазии состоялась в Сухуме 3 октября.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Созрел момент для экономических контактов между Абхазией и Республикой Сербской, сказал президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия во время встречи с представителями Республики Сербской во вторник 3 октября.

"Мы долго готовились принять делегацию из Республики Сербской, еще в 2013 году мы подписали соглашение с Торгово-промышленной палатой республики, много лет обсуждали разные варианты нашего взаимодействия, несколько раз представители ТПП Абхазии посещали Республику Сербскую", — добавил Гагулия. 

По его словам, одним из событий в Республике Сербской было участие абхазских художников в арт-пленэре, проходившем  в этой республике.  

"В делегацию, приехавшую в Абхазию, входят представители власти и бизнеса ", — отметил президент ТПП Абхазии.

Геннадий Гагулия выразил уверенность в том, что проведение встречи будет содействовать налаживанию деловых контактов между Абхазией и Республикой Сербской.

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© Фото: Инара Даурова
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В ходе встречи заместитель министра торговли и туризма Республики Сербской Дускана Тегелтиа провела презентацию экономического, туристического, промышленного, культурного потенциала республики.

Мэр города Биелина также рассказал об истории и современной жизни города и отметил, что Абхазия и Республика Сербская могут развивать отношения по различным направлениям, в первую очередь в области туризма. 

По его словам, в Республике Сербской так же, как и в Абхазии, туризм занимает одно из важнейших мест в экономике, и сотрудничество в этой области будет полезно для обеих республик.

Руководитель компании, занимающейся сельским хозяйством и реализацией различных продуктов, Ражко Дукич отметил, что в гостиничном номере его ждал приятный сюрприз в виде абхазского вина и фруктов. Он подчеркнул, что, учитывая то обстоятельство, что он занимается реализацией товаров, абхазское вино его заинтересовало. 

Гости поблагодарили абхазскую сторону за гостеприимство и в ответ пригласили абхазскую сторону посетить Республику Сербскую.

Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины. Республика была создана в 1992 году и стала составной частью Боснии и Герцеговины в 1995 году, столица – Баня-Лука. 




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