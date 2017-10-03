3 октября 1992 года: Верховный Совет Абхазии призвал пресекать мародерство

"Народным ополчением Абхазии освобожден город Гагра. Город за время оккупации войсками Госсовета подвергался массовым грабежам, мародерству, ограблены многие предприятия и организации, похищено имущество тысяч граждан. В связи с освобождением города криминальные элементы могут воспользоваться сложившейся ситуацией", — говорилось в обращении Верховного Совета Абхазии.
Командованию народного ополчения было дано указание решительно пресекать грабежи, мародерство и другие аналогичные преступные деяния.