3 октября 1992 года: Верховный Совет Абхазии призвал пресекать мародерство

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Президиум Верховного Совета Абхазии 3 октября 1992 года выступил с обращением пресекать случаи грабежа и мародерства.

"Народным ополчением Абхазии освобожден город Гагра. Город за время оккупации войсками Госсовета подвергался массовым грабежам, мародерству, ограблены многие предприятия и организации, похищено имущество тысяч граждан. В связи с освобождением города криминальные элементы могут воспользоваться сложившейся ситуацией", — говорилось в обращении Верховного Совета Абхазии.

Командованию народного ополчения было дано указание решительно пресекать грабежи, мародерство и другие аналогичные преступные деяния.



