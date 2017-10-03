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Боевые действия в Абхазии. 1992-1993 год

3 октября 1992 года: Верховный Совет Абхазии призвал пресекать мародерство

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (51)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Президиум Верховного Совета Абхазии 3 октября 1992 года выступил с обращением пресекать случаи грабежа и мародерства. 

"Народным ополчением Абхазии освобожден город Гагра. Город за время оккупации войсками Госсовета подвергался массовым грабежам, мародерству, ограблены многие предприятия и организации, похищено имущество тысяч граждан. В связи с освобождением города криминальные элементы могут воспользоваться сложившейся ситуацией", — говорилось в обращении Верховного Совета Абхазии.

Командованию народного ополчения было дано указание решительно пресекать  грабежи, мародерство и другие аналогичные преступные деяния. 


Темы:
"413 дней" (51)



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