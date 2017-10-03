Погода в Абхазии на среду: днем осадков не ожидается

В среду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона, центр которого переместился с севера к югу Европейской территории России.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в среду в Абхазии будет переменная облачность, ночью местами возможен небольшой дождь, днем погода прояснится.

Атмосферное давление высокое, 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +12˚С, днем воздух прогреется до +22˚С.

Температура морской воды +23˚С, волнение умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.



