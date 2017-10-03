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Рауль Хаджимба

Хаджимба: надеюсь, отношения с Республикой Сербской будут развиваться

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию, прибывшую в страну из Республики Сербской.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи с делегацией из Республики Сербской выразил надежду на то, что отношения между странами будут развиваться.

"Мы рады вас видеть у себя в Абхазии, мы много наслышаны о вас, я надеюсь, что те отношения, которые закладываются, будут получать дальнейшее развитие", — сказал президент.

Хаджимба отметил, что история Абхазии и Республики Сербской имеют схожие черты, и выразил уверенность, что у республик есть хорошее будущее.

"С учетом того, что темпераменты наших народов очень близки и схожи, я надеюсь, что мы найдем общий язык и будем сотрудничать по многим направлениям жизнедеятельности наших государств", — подчеркнул Хаджимба.

Вице-президент ТПП Республики Сербской Михайло Видич поблагодарил президента за прием и сказал, что это большая честь для делегации.

Встреча президента с делегацией Народного Совета Сирии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба принял делегацию из Сирии

"Мы очень надеемся, что и вчерашние и сегодняшние встречи помогут нам в укреплении отношений между нашими республиками. Существуют определенные сектора, в которых мы могли бы вести сотрудничество, в основном, конечно, в области туризма нам было бы интересно работать", — сказал Видич.

По его словам, поездка в Абхазию будет способствовать налаживанию отношений между двумя странами.

"Мы позвали в нашу республику и президента Торгово-промышленной палаты Абхазии, конечно, вместе с предпринимателями, чтобы обо всем договориться уже конкретнее", — рассказал Видич.

Заместитель министра торговли и туризма Республики Сербской Дусанка Тегелтиа отметила, что развитие туризма между республиками положительно скажется на развитии экономики двух стран. Затем она пригласила президента Абхазии Рауля Хаджимба посетить Республику Сербскую с визитом.

Делегация из Республики Сербской на встрече с президентом Раулем Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация из Республики Сербской на встрече с президентом Раулем Хаджимба

Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины. Республика была создана в 1992 году и стала составной частью Боснии и Герцеговины в 1995 году, столица – Баня-Лука.




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