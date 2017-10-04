Замначальника ГАИ Абхазии: большинство ДТП случается в праздничные дни

О ситуации на дорогах Абхазии, о нарушениях правил, штрафах и взяточничестве рассказал в радиостудии Sputnik Абхазия заместитель начальника ГАИ республики Геннадий Арсалия.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Скорость и вождение в нетрезвом состоянии – основные причины ДТП, сказал заместитель начальника ГАИ Абхазии Геннадий Арсалия в интервью радио Sputnik.

"В свадебный период, в праздничные дни обычно количество ДТП увеличивается. Был недавно случай, когда молодые (молодожены — ред.) погибли. Это дело пока изучается компетентными органами. Пока не ясна причина. Но уже сейчас можно сказать, что из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скорости, в частности. Это я по опыту говорю", – сказал Арсалия.

Также он напомнил, что ведется следствие еще одного дела о ДТП со смертельным исходом, случившегося в Сухуме 29 сентября. Водитель на автомобиле "Порше Кайен" наехал на инвалида в коляске.

Есть периоды, когда количество ДТП сокращается, бывает две недели без транспортных происшествий, отметил Арсалия.

© Sputnik. Леон Гуния Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

"В праздничный период таких случаев много, потому что зон, которые нужно контролировать, много. Сотрудников не хватает", – сказал он.

Штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии – 12 тысяч рублей, за превышение скорости – 6 тысяч рублей. Однако нарушителю легче "договориться" с инспектором на месте.

"Немало сотрудников работает добросовестно. Имеет место и взяточничество на дорогах. Мы стараемся пресекать эти дела. В начале лета мы основательно занялись этой проблемой, многим не понравилось, вы помните, были акции протеста", – напомнил Геннадий Арсалия.

Совершеннолетними в Абхазии становятся уже в 18 лет, и именно с этого возраста можно получить водительские права. Повышать возрастную планку нет необходимости, считает Арсалия.

"В 18 лет мы призываем в армию, даем ему оружие. Машина тоже оружие, но не в этом дело, как мне кажется. Нужно знать правила, второе – инспекция должна выполнять свою работу добросовестно, профессионально. С обеих сторон есть ошибки", – сказал Арсалия.

Заместитель начальника ГАИ также напомнил о переносном комплексе фиксации нарушений правил дорожного движения "Арена", который уже пять месяцев используют на дорогах Абхазии. Система уже установлена на центральной трассе республики в районе поселка Приморское, на Бзыбе и Мачаре. "Арена" автоматически отправляет данные о нарушителях на все посты ГАИ. В районах, где система не установлена, ситуация на дорогах хуже, заметил Арсалия.