Любить, кормить и никогда не покидать: Bсемирный день животных

Во Всемирный день животных (World Animal Day) зоозащитник Мака Пилия рассказала корреспонденту Sputnik о том, как в Абхазии спасают бездомных животных, лечат и выхаживают их.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Мака Пилия — одна из тех, кто не может пройти мимо "беспризорников" в Абхазии. Она более 20 лет прожила в России. С бездомными животными сталкивалась крайне редко, и никогда не думала о том, что им плохо приходится на улице, так как животных кормили на каждом углу, и у каждого порога стояли мисочки для бездомных. В Абхазию девушка переехала 7 лет назад и столкнулась с другой реальностью.

"Меня очень сильно удивляет то, как многие люди безобразно, халатно, с некой жестокостью и равнодушием относятся к своим питомцам. Это стало нормой и, кстати, к этому уже настолько привыкли люди, что с легкостью забивают мешки еще живыми, слепыми, не наевшимися материнского молока, самыми беззащитными щенками, котятами, а самое поганое — это то, когда свою взрослую собаку выкидывают, потому что она заболела, ест кур или, самое поразительное, — рожает", — удивляется она.

© Фото: предоставлено Макой Пилия Спасенные волонтерами бездомные животные

Как все началось

Мака давно помогает бездомным животным: подкармливает и ухаживает за ними. Но в один из вечеров, возвращаясь домой после работы, Мака встретила собаку, которая перевернула ее сознание.

"После рабочего дня все время привозила еду для собак, живущих на лыхненском повороте, мы с мамой кормили их. В один из таких вечеров я встретила собаку, которая не могла даже встать. Видела ее впервые, она была настолько бессильна: глаза еле открывались, даже на ласку не виляла своим хвостом (обычно они так радуются, как маленькие дети). Я даже не могу передать, что было со мной, когда увидела ее худющую, кожа просто прилипла к телу, она настолько отвыкла от еды, что даже паштет ей показался камнем. Это был стресс для меня — слезы, обида. Я поняла, что они никому не нужны, и пора действовать", — вспоминает она.

За время работы в фонде защиты животных Мака сталкивалась с множеством трудностей, и как она признается, порой даже руки опускались. Но мысль о спасении чьей-то жизни всегда поднимала ее дух.

"Мы подрываем свою репутацию и выставляем себя извергами, а ведь когда-то в Абхазии, как и на всем Кавказе, наши старшие особо почитали животных, уважали своих собак, никогда не били палкой и уж, что там говорить, не выбрасывали", — недоумевает и возмущается нынешним положением животных зоозащитник.

© Фото: предоставлено Макой Пилия Спасенные волонтерами бездомные животные

40 спасенных жизней

Мака уже год как помогает бездомным кошкам и собакам. Она куратор Фонда защиты животных Абхазии "Агәыӷра" (Надежда). На ее счету десятки пристроенных "беспризорников". Некоторых, как признается Мака, отправляют на лечение в Москву, а некоторых в Сочи. Вывозить животных из Абхазии приходится из-за того, что здесь нет возможности лечить тяжелобольных.

"У нас нет специального оборудования, рентген аппарата для животных, он очень необходим. Чаще вывозим, чтобы просто сделать снимок. На границе мы предоставляем все необходимые справки, ветеринарный паспорт, у нас есть свои таксисты, которые отвозят до нужного места", — рассказывает она.

За один год фондом спасено около 40 животных.

"Это все вместе с пристроенными и вылеченными. Бывает, к нам попадают новорожденные. И мы выхаживаем даже еще слепых малышей. За год таких было пять, одного спасти не удалость, но остальных выходили детским питанием, витаминами", — рассказывает зоозащитник.

У каждой собаки, которой занималась Мака, своя особая судьба. Несмотря на то, что многие уже пристроены, она до сих пор принимает участие в их жизни.

"Ведь это главное – знать, где твой "спасеныш" и все ли хорошо с ним", — считает Мака.

© Фото: предоставлено Макой Пилия Спасенные волонтерами бездомные животные

Без условий

В Абхазии есть несколько ветеринарных клиник. Но в них, по словам зоозащитников, нет условий для работы.

"Есть клиники в Сухуме, в Гагре, в Гудауте, но в них отсутствуют все условия. Нет даже света, — жалуется зоозащитник, — Мы просим о помощи, но мало кто нас слышит. На сегодняшний день, благодаря обычным людям, мы смогли собрать на свет и воду, в скором времени проведем кабель, и также будем создавать условия для стерилизации, чтобы люди могли воспользоваться нашей услугой".

Зоозащитники также планируют проводить бесплатную стерилизацию для бездомных животных.

"Таким образом, наши собаки будут в специальной метке, в ошейнике, за ней будет присмотр, что самое важное – это гуманный способ сократить популяцию", — считает она.

© Фото: предоставлено Макой Пилия Спасенные волонтерами бездомные животные

Первый приют для пушистых

В начале 2017 года в Фонде защиты животных "Агәыӷра" (Надежда) заговорили о необходимости строительства приюта для животных.

В администрации Сухумского района даже выделили участок земли в селе Дзыгута под строительство приюта для бездомных животных. Однако на этом реализация проекта застопорилась.

"Никаких действий не происходит, потому что нужны достаточно большие деньги на строительство", — рассказывает член фонда "Агәыӷра" (Надежда) Тата Джоджуа.

По ее словам, хоть люди и предлагают помощь деньгами и строительными материалами, но этого недостаточно.