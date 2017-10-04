Праздник урожая пройдет в Лыхны

Более 20 сел Гудаутского района примут участие в празднике урожая в Лыхны.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Праздник урожая пройдет в селе Лыхны в воскресенье 8 октября, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

"Администрация Гудаутского района проводит ежегодный праздник урожая на Лыхнаште в воскресенье 8 октября. В Гудаутском районе более 20 сел, и все эти села примут участие в мероприятии", — отметил он.

В этом году впервые на праздник урожая пригласили 18 ремесленнических предприятий, которые так же, как и сельские жители, могут представить свою продукцию.

"Мы серьезно готовимся к мероприятию. Будет много гостей из правительства Абхазии, а также из соседних стран. Например, к нам приезжают гости из 20 регионов России. Все они примут участие в празднике", — сказал Кварацхелия.

По его словам, гости смогут насладиться гастрономическими изысками и концертной программой с участием танцоров и музыкантов Абхазии.

Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба, похоронен виднейший кавказский ученый Георгий Дзидзария. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.

Праздник урожая ежегодно проводят на Лыхнаште. В этот день наездники состязаются в верховой езде, хореографические и вокальные ансамбли представляют свои концертные программы. Практически все блюда готовятся прямо на глазах участников гуляний.