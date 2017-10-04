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Отдых туристов в Абхазии

Дела амурные: в парке принца Ольденбургского "поселился" новый обитатель

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Очищать фонтан "Стрелец" в парке принца Ольденбургского в Гагре решили не совсем обычным способом.

СУХУМ, 4  окт – Sputnik. Рыбу белый амур, привезенную из форелевого хозяйства, запустили в фонтан "Стрелец" в парке принца Ольденбургского в Гагре в среду 4 октября.

Белый амур — травоядная рыба, работники парка Ольденбургского привезли рыбу и запустили в водоем для того, чтобы рыба поедала водоросли, и фонтан всегда оставался чистым

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Фонтан "Стрелец" в парке принца Ольденбургского в Гагре высотой в 15 метров. Эта достопримечательность одна из самых любимых у туристов.

Парк Ольденбургского
© Sputnik.
Виртуальная Абхазия: парк принца Ольденбургского

В мае 1912 года Гагру по приглашению принца Ольденбургского посетил император Николай II с дочерями, родственниками и высокопоставленными иностранными гостями.

Благодаря многолетним усилиям ландшафтных дизайнеров в советское время парк стал образцом парковой архитектуры, несмотря на то, что большинство декоративных деревьев,  животных и птиц, которых принц Ольденбургский решил развести, не прижились в парке. 

На его территории  произрастает около тысячи видов растений из разных уголков мира, большинство из которых вечнозеленые. С Канарских островов были завезены финиковые пальмы, из Китая – веерные пальмы, из Южной Америки — кокосовые, из Сирии — мальва. В его коллекции конфетное дерево, олеандры, хамеропсы, гималайские кедры и агавы. 

Приморская аллея, разбитая в начале XX века, стала продолжением парка. На стыке парка и аллеи на набережной 23 января 1956 года была торжественно открыта ажурная колоннада. 




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