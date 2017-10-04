Метеорологи Абхазии: в четверг дождя не будет

В четверг ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета республики Абхазия, в четверг 5 октября территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплых масс воздуха с юго-запада.

В республике ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщают метеорологи.

Ветер умеренный, с порывами до 5/7 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое, до 767 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Температура воздуха ночью от +13˚С до +15˚С, днем от +23˚С до +25˚С.

Температура морской воды +23˚С с умеренным волнением.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

В Сухуме в четверг температура воздуха ночью +14˚С, днем +24˚С.