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Ростислав Кетия

Минометы в цитрусах: история Ростислава Кетия

© Фото: Из личного архива ветерана Ростислава Кетия
В Абхазии
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Операция по освобождению Гагры в истории Отечественной войны занимает особое место. Спустя 25 лет ветеран Ростислав Кетия вспоминает, как это было.

В течение двух дней грузинские войска взяли под контроль практически всю Абхазию. С каждым днем враг наращивал свои силы, военную мощь. Возникла угроза потери дороги, соединяющую республику с Северным Кавказом, откуда с первых дней войны шли добровольцы. Чтобы сохранить эти "ворота" и освободить западную часть Абхазии, Владислав Ардзинба отдал приказ о проведении операции по освобождению Гагры. Для абхазских бойцов она стала первой наступательной операцией.

2 октября 1992 года началась операция по освобождению Гарского района. Возглавил ее Сергей Дбар. В числе бойцов был и 37- летний Ростислав Кетия. 

Весть от грузин

До начала войны Ростислав Кетия со своей семьей жил в Сочи. По его словам, он никогда не думал о том, что ему когда-нибудь придется с оружием в руках защищать свою Родину.

"В день начала войны, 14 августа, я вместе со своим другом Лавриком Дашелия сидел в кафе в Сочи. Вдруг подъехала машина и вышли трое грузин. В нашем поселке Бзыпта среди нас жило много грузин, и я немного понимал их язык. Один из них подошел к нам, на грузинском языке нелестно отозвался об абхазах и сказал, что в Абхазии началась война", — вспоминает Ростислав Кетия. 

После этого разговора Кетия поспешил к брату, который находился на лечении в сочинской больнице. Брата он там не обнаружил. Выяснилось, что тот услышал о начале войны и сразу уехал в Абхазию. На следующий день и Ростислав со своей семьей вернулся на родину. 

Освобождение Гагрского района
© Фото: Архив
На Западном фронте перемены: четверть века освобождению Гагры

"15 августа – это тот день, когда грузинский десант высадился в Цандрипше, я успел пересечь границу. Добравшись до родного поселка, я взял охотничье ружье и пошел в сельсовет. К тому времени там уже собралось много ребят, среди которых был и мой брат", — рассказывает ветеран.

В тот день, вспоминает Кетия, абхазские бойцы дошли до гостиницы "Украина" в Гагре, но высадившийся грузинский десант не дал им продвинуться дальше. 

"Первая перестрелка была неподалеку от гостиницы "Украина". Там ранили Леонида Инал-ипа, убили одного парня по фамилии Тарба", — рассказал Ростислав.

Силы были неравными. Абхазские ополченцы оставили Гагру. Оборонительная позиция расположилась в селе Псхара. 

"Нам сказали охранять тоннель, но спустя два дня дали приказ спрятать оружие и вернутся в поселок. Но как мы могли его прятать, оружия и так не хватало. Мы решили спуститься через Мамзышьху, только вот дороги никто не знал, заблудились. Уже потеряв всякую надежду, мы увидели машину, это была армянская семья. Спросив, что там, в Гагре, нам сказали, что грузины взяли город", — вспоминает Кетия.

Позже Ростислава отправили в Гудауту. Вместе с другом Тахиром Дбар его зачислили в разведгруппу. 

"Под командованием Руслана Шамба нас привезли в Пицунду и оставили рядом с птицефабрикой. У нас было четыре миномета. Мы с Тахиром выходили на разведку. Знали, где расположены вражеские позиции, стреляли по ним. Пока находились в Пицунде, подстрелили грузинский БМП", — говорит ветеран.

Массированный обстрел

Ростислав до сих пор с ужасом вспоминает, как однажды с товарищами попал под массированный обстрел.

Алхас Шамба
© Фото: Алхас Шамба
5 октября 1992 года: Алхас Шамба вспоминает бои за Гагру

"Наши минометы стояли среди цитрусовых плантаций, когда в небе появились два вертолета. Они стали обстреливать нас, все вокруг взрывалось. Мы не знали куда деваться. Вслед за ними увидели еще две "сушки" (военные самолеты – ред.). Только успели подумать, возможно, русские, как по нам снова открыли огонь. Непонятно то, как мы выжили. Господь уберег", — уверен Ростислав. 

2 октября, когда началась операция по освобождению Гагры, подразделение Кетия направили в старую часть города охранять ущелье. Ростислав Кетия прошел всю войну. Победу встретил в Гале. В Сочи он так и не вернулся. 

Гагрская операция, по его словам, многому научила, а главное — появилась надежда на победу.

"Мы воевали за нашу Родину. Тогда и в мыслях не было сложить оружие, уехать. Тогда мы были едины, нас объединяла вера в победу. Я хочу, чтобы все мы оставили свои политические взгляды и служили во благо нашей Апсны, во имя тех, кто сложил головы за свободу", — пожелал ветеран, награжденный медалью "За отвагу".

 В Гагрской операции погибло 117 бойцов.




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