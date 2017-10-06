Кварацхелия: Чемпионат Абхазии по футболу прошел в напряженной борьбе

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Чемпионат Абхазии по футболу прошел в напряженной борьбе, сказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия во время пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.
"Последние туры решали, кто станет чемпионом страны, игра в последнем туре в Гагре предопределила чемпионство клуба "Афон", — добавил он.
Президент Федерации футбола отметил, что две команды чемпионата "Афон" и "Гагра" на протяжении всего чемпионата не потерпели ни одного поражения.
"Гагра" сыграла пять игр вничью, а "Афон" четыре раза свел матчи к ничейным результатам и на два очка опередил ближайшего соперника из Гагры. При этом есть команды, которые пропустили много голов — "Самурзакан" из Гала, который пропустил 40 мячей за 18 туров, "Шахтеру" забили 53 гола, "Ерцаху" 35 голов, но это молодые команды, которые в перспективе будут добавлять мастерства в своей игре", — подчеркнул Кварацхелия.
По сравнению с Чемпионатом 2016 года в нынешнем розыгрыше было меньше желтых и красных карточек, поэтому можно говорить о том, что турнир стал более дисциплинированным, считает глава ФФА.
Играющий тренер Чемпиона Абхазии по футболу команды "Афон" Армен Капикян признался, что быть тренером сложнее, чем игроком на поле.
"Тренером быть сложнее, когда играешь в футбол — это одно, когда становишься тренером, это уже большая ответственность в первую очередь перед игроками твоей команды. Необходимо не подвести команду, правильно выбрать состав на матч", — говорит он.
Армен Капикян напомнил, что за последние пять лет команда "Афон" стала чемпионом страны в третий раз.
"Проделанная нами работа дала свои плоды, у нас маленький город, на игры приходили почти все жители, поддерживали нас и, конечно, это придавало нам силы, это дорогого стоит", — отметил Капикян.
Армен Капикян с сожалением отметил, что на сегодня игры чемпионата Абхазии по футболу не транслируют по телевидению.
"Если бы игры показывали, то стимул у молодежи заниматься футболом был бы выше, и больше болельщиков приходило бы на стадион", — подчеркнул он.
Футбол в Новом Афоне активно развивается, около 80-ти детей занимаются этим видом спорта, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, отмечает играющий тренер "Афона".
По итогам Чемпионата Абхазии по футболу, клуб "Афон" занял первое место, "Гагра" стала второй, а бронзу получили игроки сухумского "Нарта".
В XXIV Чемпионате Абхазии по футболу играли десять футбольных клубов: "Абазг", "Афон", "Гагра", "Динамо", "Ерцаху", "Нарт", "Рица", "Самурзакан", "Спартак" и "Шахтер".