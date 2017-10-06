Кварацхелия: Чемпионат Абхазии по футболу прошел в напряженной борьбе

Пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата Абхазии по футболу и подготовке к мероприятиям в память футболиста Виталия Дараселия, состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Чемпионат Абхазии по футболу прошел в напряженной борьбе, сказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия во время пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.

"Последние туры решали, кто станет чемпионом страны, игра в последнем туре в Гагре предопределила чемпионство клуба "Афон", — добавил он.

Президент Федерации футбола отметил, что две команды чемпионата "Афон" и "Гагра" на протяжении всего чемпионата не потерпели ни одного поражения.

"Гагра" сыграла пять игр вничью, а "Афон" четыре раза свел матчи к ничейным результатам и на два очка опередил ближайшего соперника из Гагры. При этом есть команды, которые пропустили много голов — "Самурзакан" из Гала, который пропустил 40 мячей за 18 туров, "Шахтеру" забили 53 гола, "Ерцаху" 35 голов, но это молодые команды, которые в перспективе будут добавлять мастерства в своей игре", — подчеркнул Кварацхелия.

По сравнению с Чемпионатом 2016 года в нынешнем розыгрыше было меньше желтых и красных карточек, поэтому можно говорить о том, что турнир стал более дисциплинированным, считает глава ФФА.

Играющий тренер Чемпиона Абхазии по футболу команды "Афон" Армен Капикян признался, что быть тренером сложнее, чем игроком на поле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия назвал фаворитов и аутсайдеров Чемпионата Абхазии по футболу 2017

"Тренером быть сложнее, когда играешь в футбол — это одно, когда становишься тренером, это уже большая ответственность в первую очередь перед игроками твоей команды. Необходимо не подвести команду, правильно выбрать состав на матч", — говорит он.

Армен Капикян напомнил, что за последние пять лет команда "Афон" стала чемпионом страны в третий раз.

"Проделанная нами работа дала свои плоды, у нас маленький город, на игры приходили почти все жители, поддерживали нас и, конечно, это придавало нам силы, это дорогого стоит", — отметил Капикян.

Армен Капикян с сожалением отметил, что на сегодня игры чемпионата Абхазии по футболу не транслируют по телевидению.

"Если бы игры показывали, то стимул у молодежи заниматься футболом был бы выше, и больше болельщиков приходило бы на стадион", — подчеркнул он.

Футбол в Новом Афоне активно развивается, около 80-ти детей занимаются этим видом спорта, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, отмечает играющий тренер "Афона".

По итогам Чемпионата Абхазии по футболу, клуб "Афон" занял первое место, "Гагра" стала второй, а бронзу получили игроки сухумского "Нарта".

В XXIV Чемпионате Абхазии по футболу играли десять футбольных клубов: "Абазг", "Афон", "Гагра", "Динамо", "Ерцаху", "Нарт", "Рица", "Самурзакан", "Спартак" и "Шахтер".