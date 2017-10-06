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Корова в поле

Джопуа: вирус нодулярного дерматита крупного скота не опасен для человека

© Sputnik. Alexey Malgavko
В Абхазии
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Слухи, которые активно обсуждаются в обществе, о том, что Государственная ветеринарная служба запретила продавать мясо-молочную продукцию из-за вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота, прокомментировал Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

СУХУМ, 6 окт —  Sputnik, Бадри Есиава. Вирус нодулярного дерматита крупного рогатого скота для человека не опасен, если он даже употребит в пищу мясо зараженного животного или выпьет молоко, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

"Первый случай заражения крупного рогатого скота вирусом нодулярного дерматита был зафиксирован в июне 2017 года в Галском районе. С тех пор мы занимаемся этой проблемой. Доложили правительству об этом и работаем по инструкции, но проблема в том, что эту болезнь невозможно победить не только в нашей стране, но и в любой другой", — отметил Джопуа.

Начальник ветслужбы добавил, что переносчиком этого вируса могут быть насекомые и перелетные птицы, а распространяться он может воздушно-капельным путем и через слюну, которую парнокопытные оставляют на траве во время кормежки.

Первые симптомы заболевания, добавил Джопуа, проявляются в виде подкожных бугорков на теле животного, высокой температуры до 40-41 градуса и потери аппетита.

Роман Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Джопуа: дерматит крупного рогатого скота человеку не передается

"Среднестатистический процент гибели животного от этого заболевания обычно составляет 10% от общего числа заразившегося скота. Многие распространяют панику о том, что каждое животное, которое умерло за это время, погибло от этого вируса, но это в корне не верно. Причин может быть много", — подчеркнул Джопуа.

Ветеринар посоветовал хозяевам крупного рогатого скота незамедлительно обращаться к специалистам при первых же симптомах заболевания.

"Специального специфического лечения нет, но мы знаем, что при получении определенных антибиотиков и витаминов иммунитет животного справляется с вирусом. А если вы спросите о том, как нам стало известно место, откуда к нам проник вирус, отвечу, что это определили профильные специалисты. Это заболевание новое для постсоветского пространства, но мы ее уже изучили, отправляли анализы в научный институт города Владимир, где диагноз этот подтвердился", — рассказал Роман Джопуа.

Вакцина от вируса нодулярного дерматита, сказал Джопуа, производится только в Турции, и производитель неохотно идет на прямую сделку с Абхазией по продаже препарата. Несмотря на это, добавил ветеринар, уже удалось приобрести и использовать 20 тысяч доз в республике, и до конца октября 2017 года ожидается очередная партия в 250 тысяч доз.

Вирус нодулярного дерматита, которому подвержен крупный рогатый скот, проник в Абхазию из Зугдидского района Грузии и распространяется по Абхазии с июня 2017 года. Зафиксированы случаи в Очамчырском, Ткуарчалском и Гулрыпшском районах республики.

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