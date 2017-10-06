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Пресс-конференция с сотрудниками налоговой службы

Налоговая служба Абхазии: можно обменять свидетельство ИНН за один день

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная переучету физических и юридических лиц и замене бланков ИНН, прошла в пресс-центре Sputnik 6 октября.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сейчас есть хорошая возможность прийти в службу инспекции и без очереди получить новый бланк ИНН, сообщил на пресс-конференции в Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия Георгий Габуния.

"У нас по закону срок выдачи – три дня. Но ввиду отсутствия какой-либо очереди, заменить ИНН можно и за один день", — отметил он.

Предпринимателям Абхазии необходимо заменить бланки ИНН до 30 ноября 2017 года, иначе все операции по таможенным процедурам и банковскому обслуживанию организации будут приостановлены.

"Если физическое или юридическое лицо в положенные сроки не заменит бланк ИНН, все операции по таможенным процедурам и банковскому обслуживанию будут приостановлены. Старый бланк будет внесен в реестр недействительных бланков ИНН", — пояснил он.

Архивное фото
© Sputnik / Томас Тхайцук
Габуния о замене бланков ИНН: совершенствуется учет налогоплательщиков

Начальник управления информатизации Министерства по налогам и сборам Абхазии Тимур Кубрава отметил, что замена бланков ИНН происходит на основании постановления Кабинета Министров Абхазии.

"Смысл всей этой деятельности заключается в том, что в Абхазии до сегодняшнего дня не был приведен в порядок реестр налогоплательщиков. То есть мы не можем утверждать однозначно, какое количество юридических и физических лиц у нас состоят на учете и осуществляют оплату налогов. Прежде всего, замысел был в этом. В перспективе это приведет к улучшению бюджетного планирования, то есть у нас будет возможность отслеживать ситуацию с платежами, мониторить их происхождение, природу и все остальное", — сказал он.

По словам Тимура Кубрава, изменилась структура бланка ИНН.

"Из семизначного он превратился в восьмизначный. Также поменяли смысловую нагрузку внутри бланка. Еще внедряются дополнительные индификаторы, в виде кода причины установки на учет. В связи с этим всем существующим организациям и предприятиям приходится менять свое свидетельство о постановке на налоговый учет", — уточнил он.

Постановление "Об утверждении порядка постановки на налоговый учет юридических и индивидуальных предпринимателей" было принято Кабинетом Министров Абхазии 6 июня 2017 года.




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