На "Улице Когония" не будет закрытых тем: на радио Sputnik новый проект

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Абхазия запускает новую авторскую радиопрограмму Элеоноры Когония на абхазском языке "Коӷониаԥҳа лымҩаду" ("Улица Когония" – ред.).

В прямом эфире ведущая программы журналист Элеонора Когония будет обсуждать острые проблемы, волнующие абхазское общество.

"Мы будем говорить о политике, культуре, социальных проблемах. Для нас не будет закрытых тем. Темой первой передачи станет 24 годовщина нашей Победы (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов – ред). Будем обсуждать то, как мы строим независимое государство, какие у нас отношения с внешним миром, что нас ждет дальше", – сказала автор передачи.

Первыми гостем радиопрограммы станут общественный деятель Октай Чкотуа и ученый Аслан Авидзба.

"Мы знаем, что непросто найти гостей, да еще и с разными взглядами на проблемы. Одни боятся говорить, другие же не знают абхазского языка. Однако "дорогу осилит идущий". Постараемся, чтобы слушателям было интересно", – подчеркнула журналист.

Первый выпуск программы "Коӷониаԥҳа лымҩаду" можно услышать в субботу 7 октября в 18:00.

Радио Sputnik Абхазия вещает в Сухуме и в Гулрыпше на частоте 103,2, в Гагре — 101,3, в Гудауте — 105,2, в Очамчыре — 100,7, в Ткуарчале и в Гале — 100,7.

Sputnik Абхазия начал свою работу в республике в декабре 2014 года. Информационный центр агентства включает в себя портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия – часть международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран, работающими более чем на 30 языках мира.