СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с днем рождения от имени многонационального народа Республики Абхазия, руководства государства и от себя лично, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"За годы вашей работы на посту президента Российской Федерации произошли поистине исторические изменения, связанные со значительным укреплением роли России в мире, ростом политического и военного могущества Российского государства, развитием экономики и повышением уровня жизни граждан", — отмечается в поздравлении.

В поздравительном сообщении президент Абхазии подчеркнул, что сегодня российский народ сплочен, гордится своей страной и с уверенностью смотрит в будущее.

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"Вы пользуетесь колоссальным авторитетом в абхазском народе за ваш личный вклад в содействие решению важнейших вопросов обеспечения безопасности, социально-экономического развития, упрочения международных позиций Республики Абхазия. В этот замечательный день желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов в служении великой России"", — говорится в текст поздравления на сайте президента.

Рауль Хаджимба также отметил, что Республика Абхазия заинтересована в дальнейшем всемерном укреплении отношений с Российской Федерацией, в полноценной реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя государствами.