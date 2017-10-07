Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с днем рождения

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов в служении великой России, сообщается на сайте президента Абхазии.

"От имени многонационального народа Республики Абхазия, руководства государства и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем рождения. За годы вашей работы на посту Президента Российской Федерации произошли поистине исторические изменения, связанные со значительным укреплением роли России в мире, ростом политического и военного могущества Российского государства, развитием экономики и повышением уровня жизни граждан", — говорится в поздравлении.

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Руководитель Абхазии подчеркнул, что, благодаря стараниям Владимира Путина, сегодня российский народ сплочен, гордится своей страной и с уверенностью смотрит в будущее. Рауль Хаджимба особо отметил то, что Путин пользуется колоссальным авторитетом у абхазского народа за его вклад в содействие решению важнейших вопросов обеспечения безопасности, социально-экономического развития, упрочения международных позиций Республики Абхазия.

"Республика Абхазия заинтересована в дальнейшем всемерном укреплении отношений с Российской Федерацией, в полноценной реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве между нашими государствами", — отмечается в сообщении.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.