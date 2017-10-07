Аламия о Конгрессе абхазо-абазинского народа: посыл миру о нашем единстве

О перспективах сближения абхазов и абазин, репатриации соотечественников и роли Международной ассоциации абхазо-абазинского народа в истории страны рассказал в интервью Sputnik общественный деятель, поэт Геннадий Аламиа. Беседовала Астанда Ардзинба.

— В октябре 1992 года в Лыхны состоялся первый Конгресс абхазо-абазинского народа. Какое значение это событие имело в сложившейся на тот момент ситуации, в разгар боевых действий в республике?

— Уже через два часа после начала войны президент Международной черкесской ассоциации Юрий Калмыков обратился к абхазам, черкесам и адыгам всего мира с призывом о помощи Абхазии. Юрий Калмыков был большим другом нашего народа и лично Владислава Ардзинба, к его советам Владислав всегда прислушивался. Когда на абхазскую землю пришла беда, он сам встал рядом с нами и призвал к этому остальных.

Уже в первые месяцы войны стало понятно, что создание организации, которая объединила бы абхазов и абазин всего мира, было жизненно необходимо. В октябре в Лыхны прошел первый в истории Конгресс абхазо-абазинского народа, где объявили о создании такой организации, которую назвали Всемирной Ассоциацией абхазо-абазинского (абаза) народа (ред. — в настоящее время распространено название Международная Ассоциация абхазо-абазинского народа (МАААН).

Важно отметить, что в Ассоциацию вошли не только абхазы и абазины, но и представители всех народов Северного Кавказа. Ее создание – посыл всему миру, который должен понимать, что мы едины и нас не так мало, как некоторые пытаются представить. Еще до начала войны Владислав Ардзинба посетил соотечественников в Турции, чем также продемонстрировал, что народ не разделен, и вместе мы огромная сила. Владислава тогда встретили на самом высоком уровне, и все наши братья подтвердили, что будут рядом в случае беды. Безусловно, создание Ассоциации сыграло огромную роль, без консолидации народа не могло быть победы.

— Кто стоял у истоков создания Международной Ассоциации абхазо-абазинского народа (МАААН)?

— Разговоры о необходимости создания организации, которая объединяла бы абхазов и абазин всего мира, шли еще до войны. Идея родилась в народном форуме "Аидгылара". Назвать каких-то конкретных людей я затрудняюсь. Вернее будет сказать, что у истоков стояли те, кто были во главе "Аидгылара", а также все те, кто боролся за идею независимости нашего народа. Возглавил МАААН профессор Тарас Шамба.

— Ассоциация создавалась в военное время, и первоочередной ее задачей было объединить усилия, чтобы выстоять в войне. Сегодня, когда война выиграна, и ряд стран признали независимость Абхазии, какие задачи и цели стоят перед организацией?

— Наша организация не создавалась для войны, мы не объединялись с целью напасть на кого-то, а лишь для самозащиты. Как Ассамблея и Конфедерация народов Кавказа мы создавались для того, чтобы враг знал, что он столкнется с той силой, с которой ему не совладать. Консолидация народа необходима и сейчас. Нас признали несколько стран–членов ООН, среди них и Россия, самая большая страна мира, тем не менее, останавливаться на достигнутом не нужно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Октай Чкотуа: мои дети живут в Абхазии, и большего счастья не надо

Мы должны стремиться к признанию большим числом стран, к тому, чтобы занять достойное место в этом мире, стать полноправными членами мирового сообщества. В этом МАААН может сыграть большую роль. Члены нашего исполкома в своих странах занимают видные общественные и политические посты, наши люди всегда могут сказать свое веское слово, они всегда в первых рядах, если борьба справедливая. Такие организации играют значительную роль в истории малых народов.

Мы не партия и не боремся за власть, главная идея Ассоциации — отстаивание прав и свобод абхазского народа, свобода и независимость Абхазии. Все руководители страны не были против этой идеи и до сих пор помогали, как могли. Наша организация также может стать для них инструментом, через которую они смогут решать проблемы абхазов и абазин.

— МАААН активно выступает за репатриацию абхазов и абазин. В 2006 году Ассоциация направила письмо Генсеку ООН Кофи Аннану и международному сообществу с призывом обратить внимание на необходимость решения этого вопроса. А также обратилось к руководству России и Турции с просьбой содействовать "установлению исторической справедливости и признанию права потомков абхазских беженцев на репатриацию и возвращение в Абхазию, без каких-либо преград". Как на сегодняшний день вы оцениваете перспективы репатриации соотечественников?

— Я с большим оптимизмом смотрю на этот вопрос. Я хорошо знаком с ситуацией в Турции, часто туда езжу, я знаю также и настроения абазин в Карачаево-Черкессии. Важно понимать, что у нас нет цели всю нашу диаспору, которая уже по приблизительным подсчетам составляет более 500 тысяч человек, переселить в Абхазию. Мы намерены сделать так, чтобы люди обратились сердцем к своей родине, и будем способствовать возвращению тех, кто этого сам пожелает.

Более 150 лет разобщения нелегко наверстать, сразу понять друг друга и решить все вопросы не представляется возможным, но работать в этом направлении надо. Есть мнения отдельных людей в Абхазии, что репатриация не нужна, якобы на переселение государство тратит деньги, которые могло направить в другие сферы. Это взгляд недальновидных людей. Во-первых, никто ни у кого ничего не отбирает. Репатриация осуществляется за счет средств специального фонда, общегосударственные деньги на переселение не тратятся, и репатриация никому не в ущерб.

У тех, кто спекулирует на эту тему, короткая память, ведь во время войны нам нужны были наши братья, а в мирное время мы забываем об их поддержке. К счастью, так мыслят немногие, и народ такие настроения не поддерживает.

© Фото: со страницы пользователя Engin Özkoç Энгин Папба: говорю в шутку, что представляю абхазский Парламент в Турции

— Когда мы говорим о сближении и репатриации народа абаза, что имеется в виду? Возвращение абхазов и абазин в Абхазию, в том числе из Карачаево-Черкесской республики?

— В Абхазии действует закон, согласно которому абхаз или абазин, в какой бы стране он ни родился, автоматически становится гражданином Абхазии. Каждый из них имеет право вернуться на свою историческую родину. Но мы не можем никого об этом просить, и никого не будем к этому обязывать, так вопрос не стоит. Тем не менее, многие возвращаются и обживаются в Абхазии, их не так много, но процесс идет.

Главное, сделать так, чтоб им здесь было комфортно, нужно дать почувствовать, что родина нуждается в них, не отчуждать их. Местным людям должно быть понятно, что без соотечественников мы не сможем, их более 500 тысяч, когда мы объединимся, отношения к нам станет уважительнее, мы будем сильнее. Умом и сердцем надо решать вопросы репатриации. Меня часто спрашивают соотечественники за рубежом: "Скажите, мы нужны вам?" Мы должны дать им почувствовать, что они нужны, дальше лишь техническая сторона вопроса.

— Наши соотечественники проживают в различных странах мира с различными конфессиями, не станут ли религиозные вопросы препятствием в сближении?

— Абсолютно нет. Я знаю о положении дел диаспоры в различных странах, в том числе и самой многочисленной диаспоры в Турции, ярых мусульман среди них нет. У нас всегда уживались различные конфессии. Конечно, опасно, если некоторые силы будут нагнетать и подливать масло в огонь, это нужно пресекать.

Я абсолютно уверен, что в Абхазии должна быть построена мечеть. Иначе будет опасность, что молодежь начнет собираться по углам. Я убежденный христианин, но я за мечеть в республике.