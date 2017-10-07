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Перевал Аданга

Ацангуара в Москве: фильм о древних стоянках абхазов презентуют 24 ноября

© Фото: Тенгиз Тарба
В Абхазии
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Руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба рассказал о том, какие темы будут затронуты на первом международном форуме "Горная Абхазия", который состоится в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в Москве 24 ноября.

Бадрак Авидзба, Sputnik.  

Презентация фильма "Горная Абхазия. Древняя стоянка человека" об исследованиях, которые были проведены в горах Абхазии в 2017 году, состоится в Москве, рассказал Тенгиз Тарба.

Ацангуары в горах Восточной Абхазии
© Фото: Тенго Тарба
Пролетая над восточной Абхазией: в поисках ацангуаров

"У нас завершаются экспедиции, которые были осуществлены совместно с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия по древним стоянкам человека (Ацангуарам)", — добавил он.

В археологических экспедициях к мегалитическим постройкам необходимо установить возможные даты их появления, определить характер назначения и вероятность их культового использования, попробовать реконструировать палеоклиматическую ситуацию региона на момент активного освоения человеком в древности, отметил Тарба.

Для решения этих вопросов Абхазия нуждается в таких специалистах, как палеоботаники, почвоведы, топографы, чтобы легче было совместно решать такие задачи", — уверен он.

"Если говорить о поисковых экспедициях, нам необходима идентификация погибших во время Великой Отечественной войны. Мы попробуем воссоздать картину боевых действий.  Конечно, задача очень сложная, но мы считаем, что крайне необходимо начать работать в этом направлении", — сказал Тарба.

Ацангуары в горах Восточной Абхазии
© Фото: Тенгиз Тарба
Ацангуары в горах Восточной Абхазии

Планы на будущее

Среди намеченных планов — экспедиции в труднодоступные места горной Абхазии. Создание карты распространения мегалитических построек (ацангуара). Поиск, описание, картирование, также спутниковая (GPS) и фотофиксация мегалитических построек (древние стоянки человека). Необходимо исследование отдельных комплексов с целью организации более детальных археологических изысканий, рассказал Тенгиз Тарба.

Более 240 объектов культурного наследия обнаружено на горе Дзыхва
© Фото: Тенгиз Тарба
Более 240 объектов культурного наследия обнаружено на горе Дзыхва

"Мы также раскроем тему развития зимнего туризма и дальнейшее позиционирование Абхазии как одного из центров зимнего экстремального туризма. В этой области мы тоже надеемся на сотрудничество," — отметил он.

Тенгиз Тарба рассказал, что первой задачей проекта "Горная Абхазия" было описание туристических маршрутов.

"Но чем больше мы погружались в этот материал, чем больше мы пытались его понять, тем больше граней нам открывалось в изучении пространства горной Абхазии. Для многих активный туризм и такие направления как трекинг, рафтинг или каньонинг могут стать первым этапом в познании родного края. Именно поэтому мы считаем важной составляющей развитие и популяризацию горного туризма", — сказал он.

Перевал Аданга
© Фото: Тенгиз Тарба
Перевал Аданга

Исследовать историю

Тенгиз Тарба убежден в том, что возрождение и развитие Абхазии невозможно без сохранения и глубокого изучения культурного наследия.

Что скрывают горы: участники экспедиции подвели итоги в Sputnik
© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба
Что скрывают горы: участники экспедиции подвели итоги в Sputnik

"Рядом с нами огромные горные пространства, наполненные информацией, способной вдохновлять не одно поколение. Нам пока очень мало известно о древних цивилизациях горной Абхазии. Крайне важная и непростая задача для современной Абхазии — провести комплексное исследование этих мест", – отметил Тенгиз Тарба.

"Форум "Горная Абхазия" проводится для обсуждения актуальных вопросов, налаживания конструктивного диалога между специалистами  двух стран. Форум станет площадкой для экспертно-аналитической поддержки и развития совместных проектов в области культурного наследия, археологии, поискового движения, экологии и туризма", — говорит Тенгиз Тарба.

Тенгиз Тарба отметил, что за шесть лет существования проекта "Горная Абхазия" было проведено более 40 уникальных экспедиций, пройдено 850 километров горно-пешеходных маршрутов общей продолжительностью более 400 экспедиционных дней.

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