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Аслана Джинджолия

Фонд "Ашана": Аслана Джинджолия навсегда распрощается с переломами

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (116)
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Подопечная Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Аслана Джинджолия с диагнозом несовершенный остеогенез после очередной успешной операции восстанавливается в клинике "Святой Екатерины" в Хорватии.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik, Анжелика Бения.  Аслане Джинджолия была успешно проведена операция на вторую ногу с установкой металлических штифтов, которые будут фиксировать ногу и предотвратят дальнейшие переломы, сообщила директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

Джинджолия отметила, что клиника приняла Аслану до поступления полной суммы, согласно гарантийному письму от фонда "Ашана" о том, что вся сумма будет переведена до 1 декабря 2017 года.

"Ранее Аслане сделали операцию на левую ногу,  на первую операцию наши граждане собрали 2,5 миллиона рублей. Стоимость второй операции 2 млн 674 тыс рублей. Из них собрано лишь 1 млн 358 тыс, не хватает 1 млн 315 тыс рублей. Сбор средств продолжается", – сказала директор фонда.

Оперировал Аслану профессор клиники Дарко Античев.

"Операция длилась более трех часов. Еще час ушел на накладку швов и гипса. Аслана сразу вышла из наркоза и, как сообщила мама девочки Фатима Ласурия, попросила включить ей любимые мультфильмы", – добавила Джинджолия.

По словам директора фонда, это была последняя плановая операция. Далее Аслану ждет реабилитационный период. Согласно прогнозу врачей, девочка навсегда распрощается с переломами.

Темы:
Спасем жизнь вместе (116)



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