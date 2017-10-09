Новую канализационную магистраль в Сухуме запустят в понедельник

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Замена канализации по улице Имама Шамиля близится к завершению, сказал главный инженер подрядной организации Темур Кация.
"На данном объекте проводится два вида работ, это очистка ливневой канализации и замена канализационной магистрали протяженностью 1157 метров, фекальную канализацию мы введем в эксплуатацию сегодня, что будет раньше запланированных сроков", — добавил он.
Ремонт ливневой канализации завершится в течение одной недели, рассказал Темур Кация. По словам главного инженера, при проведении работ были трудности, связанные с транспортным сообщением.
"Обнаружены подземные канализации, которые не были указаны на карте, им более 50 лет. Но в тесном сотрудничестве с Управлением капитального строительства и администрацией города Сухум нам удалось решить проблемы", — подчеркнул Темур Кация.
Срок эксплуатации новой канализации свыше 50 лет, рассказал инженер.
"Старая труба была диаметром 200 миллиметров, мы сейчас провели трубу большего диаметра, в 400 миллиметров. Кроме того, в старой канализации был задан неправильный уклон", — отметил он.
Инженер технического надзора Управления капитального строительства Абхазии Геннадий Адлейба рассказал, что идут работы по ремонту фекальной и ливневой канализации.
"Старая канализация не справлялась с фекальными стоками по причине маленького диаметра старой трубы, сейчас мы ее увеличили", — отметил он.
По словам рабочих, прокладка асфальта по улице Имама Шамиля намечена на следующий год. Укладка асфальта в ближайшее время невозможна по техническим причинам, так как новый грунт, уложенный на месте проведения работ, должен осесть.