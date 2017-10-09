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Возложение цветов к памятнику Виталия Дараселия

Память советского футболиста Дараселия почтили в Очамчыре

© Фото:
В Абхазии
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Советскому футболисту, заслуженному мастеру спорта СССР Виталию Дараселия 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Память советского футболиста Виталия Дараселия почтили в Очамчыре в понедельник 9 октября, сообщил корреспонденту Sputnik тренер детского ФК "Динамо" Мераб Квеквескири.

"Сегодня в Очамчыре прошло возложение цветов к мемориалу Виталия Дараселия. В памятной церемонии участвовали глава и руководство администрации района, депутат Парламента Инал Тарба, мать, сын, дочь и сестра абхазского футболиста, ветераны футбола и ученики Очамчырского лицея", — сказал Квеквескири.

Возложение цветов к памятнику Виталия Дараселия
© Фото:
Возложение цветов к памятнику Виталия Дараселия

По словам тренера, он не был лично знаком с Виталием Дараселия, но наслышан о легенде абхазского футбола от друзей и коллег.

"Так как в советское время мы входили в состав Грузии, Дараселия как абхазский игрок однозначно принес славу грузинскому футболу. Помимо спортивных качеств, как рассказывают его друзья и ветераны нашего футбола, он был очень душевным и открытым человеком. Любил свой город и каждый раз, когда он приезжал в Очамчыру, мечтал как можно больше времени проводить там", — поделился он.

Возложение цветов к памятнику Виталия Дараселия
© Фото:
Возложение цветов к памятнику Виталия Дараселия

Мераб Квеквескири добавил, что в реконструкции мемориала большую поддержку оказала абхазская диаспора в Москве, которая профинансировала ремонтные работы, а по поручению главы администрации Очамчырского района Хрипса Джопуа была выделена техника и рабочая сила.




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