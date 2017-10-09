9 октября 1992 года: противник непрерывно обстреливал Эшеру

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По оперативной сводке штаба Госкомитета обороны Абхазии, 9 октября в Нижней и Верхней Эшере противник непрерывно обстреливает позиции народного ополчения из пулеметов. Грузинские воиска выдвигают танки к переднему краю и обстреливают из них правый берег реки Гумиста

В направлении Гагра – Гечрыпш обстановка стабилизируется, продолжается подавление сопротивления отдельных групп разгромленных формирований противника, пытающихся уйти с оружием в горы. В городах и населенных пунктах восстанавливается законная власть.

В Очамчыре и Ткуарчале грузинские войска производят перегруппировку, сосредотачиваются на основных коммуникациях.