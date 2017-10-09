18:12 09 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Фотохроника

9 октября 1992 года: противник непрерывно обстреливал Эшеру

© Фото: Архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (57)
32 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По оперативной сводке штаба Госкомитета обороны Абхазии, 9 октября в Нижней и Верхней Эшере противник непрерывно обстреливает позиции народного ополчения из пулеметов. Грузинские воиска выдвигают танки к переднему краю и обстреливают из них правый берег реки Гумиста 

В направлении Гагра – Гечрыпш обстановка стабилизируется, продолжается подавление сопротивления отдельных групп разгромленных формирований противника, пытающихся уйти с оружием в горы. В городах и населенных пунктах восстанавливается законная власть. 

В Очамчыре и Ткуарчале грузинские войска производят перегруппировку, сосредотачиваются на основных коммуникациях.

Темы:
"413 дней" (57)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Логотип телеканала Russia Today, архивное фото
    RT минус Казахстан

    Телеканал Russia Today, а также ряд иностранных каналов, включая Bloomberg, больше не будут транслироваться на территории Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Я остаюсь!

    Президент Кыргызстана отменил визит в Сочи на встречу лидеров ЕАЭС и СНГ из-за угрозы массовых беспорядков на предстоящих выборах главы государства.

  • Главы Минобороны Беларуси и Азербайджана Андрей Равков и Закир Гасанов
    Оружейный визит

    Расширение взаимодействия в военно-технической сфере обсуждается в ходе визита в Беларусь министра обороны Азербайджана.

  • Московский Кремль
    Что в имени тебе моем?

    Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.

  • Судья выносит решение, архивное фото
    Отпустили с миром

    Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.

  • Символ НАТО в Брюсселе
    Приднестровский диалог

    НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии, считают эксперты.

  • Сотрудник МЧС России, архивное фото
    Пусть меня научат

    МЧС России организовало пятидневные курсы для коллег из Таджикистана по теме «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».

  • Телефон
    Говорите, ну!

    АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.

  • Недвижимость
    Не жилец!

    По данным сразу нескольких бюро недвижимости, в сентябре в Таллинне не было куплено ни одной квартиры в новых домах.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая в Лыхны
Танцы и изящные тосты: праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Виноград - польза и вред
Польза и вред винограда

Соцсети

Sputnikabkhazia