Пальмы в огне: в Сухуме поджигают "гордость" субтропиков

Участились сообщения в пожарную службу Абхазии о поджоге пальм в Сухуме, констатирует МЧС республики.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. С сентября в Сухуме неизвестные подожгли более 10 пальм, сообщил корреспонденту Sputnik сотрудник МЧС Абхазии Тимур Квициния.

"Мы очень часто выезжаем на такие сигналы. Поджигают пальмы в Сухуме. Мы приезжаем по названному адресу и тушим пожар", — сказал он.

По словам пожарного, за минувшую неделю в службу поступило четыре вызова.

"Вчера поступило сразу два вызова. Сначала на улице Сахарова. Мы выехали потушили пожар, а через час поступил еще один вызов. Пальма уже горела на набережной Махаджиров. Сегодня был еще один вызов", — перечисляет он.

Установить хулиганов пока не удалось. Зачастую на месте пожара никого не оказывается.

"Обычно рядом с горящими пальмами нет никого. Вызовы, по нашим предположениям, поступают от местных жителей, или же просто от неравнодушных прохожих. Установить же, кто поджигает пальмы, пока не удалось", — сетует Квициния.

Поджог пальмы из детской шалости может перерасти в более серьезную проблему, считает работник МЧС. Очень часто жилища расположены близко к деревьям, и пожар может перекинуться на дома.

© Фото: МЧС Абхазии Сгоревшие пальмы

"Слава богу, пока таких случаев не было. Но никто не застрахован. Все может случиться. Поджог пальмы может быть чреват последствиями", — предупредил Квициния.

В "Зеленом хозяйстве" подсчитывают ущерб от действий поджигателей.

"Обычно поджигают веерные пальмы. Другие виды пальм не так легко поджечь. По нашим подсчетам более восьми пальм подожгли за сентябрь и октябрь. Естественно, все эти убытки нужно возмещать", — сказал руководитель "Зеленого хозяйства" Алхас Джопуа.

Рыночная стоимость метровой пальмы сегодня в Абхазии составляет 3500 рублей. А высота взрослой веерной пальмы достигает 12-20 метров.