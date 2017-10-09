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Сгоревшие пальмы

Пальмы в огне: в Сухуме поджигают "гордость" субтропиков

© Фото: МЧС Абхазии
В Абхазии
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Участились сообщения в пожарную службу Абхазии о поджоге пальм в Сухуме, констатирует МЧС республики.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. С сентября в Сухуме неизвестные подожгли более 10 пальм, сообщил корреспонденту Sputnik сотрудник МЧС Абхазии Тимур Квициния. 

"Мы очень часто выезжаем на такие сигналы. Поджигают пальмы в Сухуме. Мы приезжаем по названному адресу и тушим пожар", — сказал он.

Акция Лечение пальм прошла в Сухуме
© Sputnik.
Желтые пальмы на набережной Сухума: катастрофы нет

По словам пожарного, за минувшую неделю в службу поступило четыре вызова.

"Вчера поступило сразу два вызова. Сначала на улице Сахарова. Мы выехали потушили пожар, а через час поступил еще один вызов. Пальма уже горела на набережной Махаджиров. Сегодня был еще один вызов", — перечисляет он.

Установить хулиганов пока не удалось. Зачастую на месте пожара никого не оказывается. 

"Обычно рядом с горящими пальмами нет никого. Вызовы, по нашим предположениям, поступают от местных жителей, или же просто от неравнодушных прохожих. Установить же, кто поджигает пальмы, пока не удалось", — сетует Квициния. 

Поджог пальмы из детской шалости может перерасти в более серьезную проблему, считает работник МЧС. Очень часто жилища расположены близко к деревьям, и пожар может перекинуться на дома. 

Сгоревшие пальмы
© Фото: МЧС Абхазии
Сгоревшие пальмы

"Слава богу, пока таких случаев не было. Но никто не застрахован. Все может случиться. Поджог пальмы может быть чреват последствиями", — предупредил Квициния. 

В "Зеленом хозяйстве" подсчитывают ущерб от действий поджигателей. 

"Обычно поджигают веерные пальмы. Другие виды пальм не так легко поджечь. По нашим подсчетам более восьми пальм подожгли за сентябрь и октябрь. Естественно, все эти убытки нужно возмещать", — сказал руководитель "Зеленого хозяйства" Алхас Джопуа. 

Рыночная стоимость метровой пальмы сегодня в Абхазии составляет 3500 рублей. А высота взрослой веерной пальмы достигает 12-20 метров.

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