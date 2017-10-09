Президент Абхазии поручил создать комиссию по борьбе с мраморным клопом

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Должна быть создана постоянно действующая комиссия по борьбе с мраморным клопом, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник 9 октября на совещании, посвященном противодействию вредителю.

Президент предложил правительству учесть в бюджете средства, которые необходимы для закупки химических веществ в борьбе с мраморными клопами. Также Хаджимба отметил, что нужно определить самые эффективные препараты для уничтожения вредителя.

"Не должно получиться так, чтобы мы массированно ударили по населенным пунктам и вместе с клопом уничтожили и все полезное. Следует определить наиболее подходящее время для борьбы с этим клопом, это стадия личинок, должен быть очень жесткий мониторинг всех этих процессов", — сказал президент.

Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар отметил, что проблема с мраморным клопом с каждым годом становится все острее, а обработка химическими препаратами открытых плантаций в данный период не принесет результатов.

"Мраморный клоп был сугубо китайским насекомым, который жил только там. Но из-за активного движения товаров и людей, он попал сначала на американский континент, оттуда в Англию, затем на континентальную Европу, занял очень быстро южные районы Европы, по большей части сельскохозяйственные места. В конечном итоге оказался у нас. Если в 2013 году он фиксировался, но численность была невелика, то за последние два года численность возрасла", — подчеркнул Дбар.

Весной 2017 года, в силу похолодания, численность клопов сократилась.

"Казалось, что это не даст ему размножиться, но в этом году получился длинный вегетационный период благоприятный для мраморного клопа, он дал три поколения. В конечном итоге численность его стала очень велика", — подчеркнул Роман Дбар.

Население очень активно реагирует на появление мраморного клопа, когда вредитель идет на зимовку, отмечает он.

"Он находит теплые, подходящий для зимовки места, а это — жилище человека. Сегодня он устремился в жилище человека и вызывает очень эмоциональную реакцию на насекомое", — сказал Роман Дбар.

Из-за понижения температуры воздуха мраморный клоп ушел с плантаций и ищет убежище в жилых домах, отметил директор Института экологии.

"Химическими препаратами обрабатывать жилые помещения не имеет смысла. Во-первых, это не очень безопасно, поэтому самое главное — это проведение механической уборки этих насекомых, можно просто обдать собранных насекомых кипятком. Чем больше будет собранных насекомых уничтожено в этот период, тем меньше выйдет из зимовки", — отметил он.

Нашествие мраморного клопа Роман Дбар назвал стихийным бедствием, и что каждый житель должен бороться с ним.

"Собирать насекомых надо в каждом доме, они будут прилетать на теплые стенки, и там где они будут концентрироваться, нужно их собирать и уничтожать. Сейчас проводить химические обработки на плантациях не имеет смысла", — сказал Роман Дбар. Он добавил, что мраморный клоп охватил всю прибрежную зону Абхазии, а меньше всего клоп встречается в Ткуарчалском районе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Герия о борьбе с мраморным клопом: только химией

Самый эффективный способ борьбы с мраморным клопом — это уничтожение его личинок, подчеркнул Дбар.

Президент Рауль Хаджимба сказал, что должны быть созданы группы с привлечением ученых, которые должны проводить работу ежедневно.

"Нужно проводить разъяснительную работу с людьми, в большей своей массе люди смотрят телевидение, поэтому нужно правильно давать информацию о том, какие препараты они могут использовать в своих частных подворьях, какие способы к этому насекомому имеются", — подчеркнул глава государства.

Необходимо отработать четкий план действий по борьбе с мраморным клопом, заметил Хаджимба.

"Необходимо определить, какое количество препарата нужно для того или иного района, какие специалисты будут нужны для того, чтобы локализовать эту проблему", — отметил он.

Рауль Хаджимба рассказал, что мраморный клоп нанес большой ущерб сельскому хозяйству республики. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба подчеркнул, что коллеги из России выразили готовность приехать в республику для изучения ситуации.